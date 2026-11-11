Jannik Sinner: “Mi sono operato”, il peso perso si nota sul viso

Jannik Sinner ha svelato di essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione delle tonsille, annuncio arrivato attraverso un video della serie “Jannik Sinner Unfiltered” pubblicato sul suo canale YouTube. L’atleta ha spiegato che il peso perso, visibile sul viso asciutto, è conseguenza dell’intervento, che ha rallentato il processo di recupero della massa muscolare. L’annuncio è stato accompagnato da un messaggio di speranza: “Speriamo sia stata la decisione giusta”.

Un intervento per il recupero

Nel video, Sinner ha parlato del suo percorso di riabilitazione, che include sedute di fisioterapia, esercizi di forza e un piano per tornare in campo. L’atleta ha sottolineato come l’intervento abbia influito sul recupero, limitando la possibilità di intensificare l’allenamento in palestra per non sovraccaricare i tendini già provati dall’infortunio al ginocchio. L’operazione è avvenuta dopo un periodo di sospensione causato da un problema al ginocchio destro, che lo ha impedito di giocare un incontro ufficiale dopo il 12 luglio, data in cui ha vinto il quinto Slam della sua carriera a Wimbledon.

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Il peso perso è un segno del processo di recupero. Sinner ha spiegato che il peso perso, visibile sul viso asciutto, è un effetto collaterale dell’intervento chirurgico, che ha ridotto la massa muscolare. L’atleta ha anche menzionato che il processo di recupero è stato rallentato, ma che l’obiettivo è tornare più forte di prima.

Un piano per il ritorno in campo

Sinner dovrebbe tornare in campo dal 27 al 30 dicembre per disputare il Six Kings Slam, torneo di esibizione sul cemento di Riad (Arabia Saudita). L’obiettivo dell’atleta è concentrarsi sugli Australian Open, che si terranno nella seconda metà del mese di gennaio. Nella stessa intervista, Sinner ha anche menzionato la visita dello scorso 3 ottobre a Lione, dove ha consultato il luminare francese Bertrand Sonnery-Cottet per valutare le condizioni del ginocchio, colpito dalla sindrome della bandelletta ileo-tibiale.

La riabilitazione è un passo necessario per tornare in forma. L’atleta ha espresso la sua convinzione di poter tornare più forte di prima, dopo aver deciso di affrontare l’intervento chirurgico e il periodo di recupero in modo più diretto. Il video ha anche dato spazio a riflessioni su alcuni aspetti della sua carriera, tra cui la genetica e le scivolate, che secondo il preparatore di Arthur Fils, “contano” nel percorso di Sinner. Con l’obiettivo di tornare in forma e riprendere la sua posizione tra i migliori del mondo, Sinner ha mostrato una determinazione chiara, anche se il cammino è stato segnato da diversi ostacoli. L’annuncio dell’intervento e il peso perso sono solo due dei tanti aspetti che hanno caratterizzato la sua stagione, ma il fuoriclasse altoatesino sembra pronto a ripartire con un piano ben definito.