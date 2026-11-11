Edoardo Molinari e Matteo Cristoni si aggiudicano la carta per il DP World Tour 2027

Edoardo Molinari e Matteo Cristoni hanno conquistato la carta per il DP World Tour 2027, dopo un’imponente prova nella Q School, il torneo che decide chi si aggiudica un posto nel circuito professionistico europeo. La finale, disputata all’Infinitum Golf di Tarragona, ha visto i migliori 15 giocatori, tra cui i due italiani, guadagnare un posto diretto nel tour. La competizione, che si è svolta su sei giri sui due percorsi del club, ha visto un’intensità senza precedenti, con i partecipanti che hanno affrontato una maratona estenuante.

Una vittoria che rafforza la presenza italiana nel golf internazionale

Il successo di Molinari e Cristoni rappresenta un ulteriore passo avanti per il golf italiano, che si conferma sempre più presente sul panorama internazionale. Molinari, che aveva ridotto l’attività a causa di infortuni, ha dimostrato di essere in forma grazie a un score di -25, che gli ha permesso di conquistare la carta con un risultato solido. Cristoni, invece, ha dato prova di una grande capacità di rimontare, arrivando a -25 con due birdie nelle ultime due buche, garantendosi un posto nel tour europeo. Il risultato di Cristoni, che aveva raggiunto l’11° posto all’Open d’Italia, è stato considerato un grande successo per un giocatore non ancora pienamente sul tour continentale.

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Un’altra storia di crescita rapida: Paul Beauvy

Un altro episodio particolare è stato quello di Paul Beauvy, un ventitreenne francese ex studente dell’Iowa State University. In soli tre mesi, Beauvy ha fatto il salto da giocatore amatoriale al DP World Tour, un’ascesa non comune. Il suo score di -25 lo ha portato a posizionarsi tra i migliori, dimostrando una capacità di adattamento e una determinazione notevoli. La sua storia rappresenta un esempio di come il golf possa offrire opportunità di crescita a giocatori che si distinguono per la loro tenacia.

Altri nomi di spicco tra i vincitori della Q School 2027 includono Josè Luis Ballester e Rocco Repetto Taylor, che hanno chiuso a -32, seguiti da Cameron John (Australia) a -31 e Ivan Cantero e Tom Lewis (Spagna e Inghilterra) a -30. Tra i giocatori che hanno raggiunto il 14° posto ex aequo, insieme a Molinari e Cristoni, ci sono Niklas Lemke (Svezia), John Catlin e Jansen Preston (Stati Uniti), Ben Schmidt (Inghilterra) e Philipp Katich (Germania). Questi ultimi hanno dimostrato una capacità di rimontare e di mantenere un livello costante durante la competizione.

La Q School 2027 ha visto un mix di storie di successo e di sfide, con alcuni giocatori che hanno dovuto lottare per mantenere la posizione. Tra questi, Lorenzo Scalise, che è stato tagliato al 67° posto con un score di -10, e Mattia Comotti (83° a -9) e Alessandro Nodari (103° a -7). Per Renato Paratore, invece, la posizione di 53° a -19 ha significato la necessità di ricominciare dal Challenge Tour. La competizione ha messo in mostra la tenacia e la capacità di adattamento dei giocatori, che hanno affrontato una prova estenuante per ottenere un posto nel DP World Tour.

Con la vittoria di Molinari e Cristoni, il golf italiano si conferma sempre più competitivo a livello internazionale. La Q School 2027 ha visto la partecipazione di giocatori di diverse nazionalità, con un mix di storie di successo e di sfide. La competizione ha messo in luce la capacità di adattamento e la determinazione dei giocatori, che hanno affrontato una prova estenuante per ottenere un posto nel DP World Tour. La presenza italiana nel tour è cresciuta, con nove giocatori che hanno conquistato la carta per il 2027, tra cui i due protagonisti di questa edizione.