Il dopaggio infantile: un problema globale non affrontato

Il dopaggio infantile rappresenta un problema globale che non riceve l’attenzione necessaria, come ha sottolineato Paulo David, exsegretario del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino. Secondo un’indagine condotta da ARD, la televisione pubblica tedesca, potrebbero essere circa 10 milioni di bambini a livello mondiale coinvolti in pratica di doping, un dato che mette in luce una situazione drammatica e poco conosciuta. L’indagine, presentata in un documentario in più episodi che inizierà a essere trasmesso il 13 novembre, ha analizzato 44 studi basati su indagini riservate condotte in 15 Paesi, rivelando che tra i 195 e i 260 milioni di bambini e adolescenti che partecipano a sport competitivi, circa il 5-6% ha riconosciuto di aver utilizzato sostanze dopanti.

Un fenomeno sottovalutato

Il problema del dopaggio infantile non è solo un fenomeno raro, ma si presenta in modo diffuso e spesso non rilevato. Molti bambini non riconoscono l’uso di sostanze dopanti, o sono sottoposti a doping senza il loro consenso, credendo erroneamente che siano innocue o autorizzate. Inoltre, i controlli effettuati sui giovani atleti rilevano solo 100 positivi all’anno a livello mondiale, il che significa che meno dell’0,001% dei casi viene individuato. Questo dato sottolinea una grave infradetezione, che rende il problema ancora più critico. La pressione per vincere e ottenere successi spinge i bambini a ricorrere a sostanze dopanti, spesso senza rendersi conto dei rischi a lungo termine. L’indagine di ARD ha anche rivelato come allenatori, dirigenti, genitori e medici possano essere coinvolti nel doping di minori, con l’obiettivo di ottenere medaglie o guadagni economici. Queste pratiche non solo mettono a rischio la salute fisica dei bambini, ma possono anche danneggiare il loro sviluppo psicologico e sociale.

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La mancanza di interventi efficaci rende il problema ancora più grave.

Paulo David ha espresso preoccupazione per la mancanza di azioni concrete per affrontare il fenomeno. “Esiste un problema enorme e non si sta facendo nulla al riguardo”, ha dichiarato. L’indagine di ARD rappresenta un passo importante per sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere le istituzioni a prendere misure più rigorose. Tuttavia, il dibattito sull’argomento rimane ancora limitato, e la situazione non sembra destinata a migliorare a breve termine.

Le conseguenze a lungo termine

Il doping infantile ha conseguenze a lungo termine, che possono compromettere la salute fisica e mentale dei bambini. L’uso di sostanze dopanti può causare danni irreversibili, come danni al fegato, al cuore o a sistemi nervosi. Inoltre, il ricorso a sostanze non autorizzate può portare a dipendenza o a comportamenti rischiosi. La pressione sociale e la mancanza di supporto psicologico rendono i bambini vulnerabili a queste pratiche, che spesso vengono giustificate come “necessità” per vincere.

La cultura del successo a tutti i costi alimenta il fenomeno.

Il documentario di ARD rappresenta una voce importante per mettere in luce un problema che, pur essendo diffuso, rimane troppo spesso ignorato. La mancanza di interventi concreti e la pressione sociale continuano a alimentare un circolo vizioso che mette a rischio la salute e il futuro di migliaia di bambini. È necessario un cambiamento di approccio, non solo da parte delle istituzioni sportive, ma anche da parte della società civile, per garantire un ambiente più sicuro e rispettoso per i più giovani.

10 milioni di bambini potrebbero essere coinvolti nel dopaggio a livello mondiale

Il 5-6% dei giovani atleti ha riconosciuto di aver utilizzato sostanze dopanti

Solo 100 positivi vengono rilevati all’anno a livello globale