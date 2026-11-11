Leonardo Fornaroli conclude test TPC con McLaren a Jerez, si prepara al 2027 con Hypercar

Leonardo Fornaroli, ventunenne pilota di riserva della McLaren, ha concluso il settimo e ultimo test TPC (Testing of Previous Cars) a Jerez de la Frontera, in Spagna, con la vettura MCL39, la macchina del 2025. L’azzurro, reduce da due sessioni di FP1 in Brasile a Interlagos, ha completato 58 giri e 254 chilometri alternandosi con Nyck De Vries, l’olandese che occupa il posto principale nella squadra. L’esperienza, svolta in condizioni di pista bagnata, ha rappresentato un momento chiave per concludere il programma di test all’interno del McLaren Driver Development Programme.

Un passo verso il 2027 con il Hypercar

Fornaroli, che ha partecipato a quattro sessioni di prove libere nell’arco del 2026 con la MCL40, conserverà il ruolo di pilota di riserva anche nella prossima stagione. Tuttavia, nel frattempo, entrerà a far parte del nuovo progetto Hypercar della McLaren, che si concentrerà sul Mondiale Endurance. “Ora torno negli Stati Uniti per sostenere la squadra nelle ultime gare del 2026, in vista di un 2027 che si preannuncia entusiasmante, tra il team di F1 ed il McLaren Hypercar Team”, ha dichiarato il pilota.

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Il test a Jerez è arrivato subito dopo le due sessioni di FP1 in Messico e a San Paolo, e ha rappresentato un modo positivo per concludere il programma di test. Fornaroli ha espresso soddisfazione per i progressi fatti, sia nella guida che nell’approccio al lavoro, grazie al supporto della squadra. “Ho avuto modo di riflettere e confrontare questa giornata con la mia prima esperienza al volante di una Formula 1, durante il test TPC di Barcellona a febbraio”, ha aggiunto.

Un’esperienza di crescita e di adattamento

Il programma svolto a Jerez ha seguito un’idea simile a quella di Paul Ricard, con diversi stint lunghi, configurazioni di bilanciamento differenti e alcuni giri con gomme intermedie. L’esperienza ha permesso al pilota di adattarsi alle condizioni di pista bagnata e di testare le caratteristiche della MCL39. “È stato bello tornare sulla MCL39, è una macchina davvero divertente da guidare”, ha commentato Fornaroli, riconoscendo l’importanza del test per il suo sviluppo come pilota. Con la conclusione dei test TPC, Fornaroli si prepara al 2027, anno in cui la McLaren si concentrerà sul progetto Hypercar, un’ambiziosa sfida che potrebbe portare il team a competere nel Mondiale Endurance. Il ventunenne, che ha già dimostrato capacità e maturità nel corso della stagione 2026, si appresta a vivere un’altra importante fase della sua carriera, con un’esperienza diversa ma altrettanto significativa.