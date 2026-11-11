Italia, tris contro il Kosovo: azzurri in testa al gruppo e in corsa per l’Elite Round 2028

La squadra italiana di calcio a 5 ha vinto 3-0 contro il Kosovo nella terza gara del Gruppo 10 delle qualificazioni ai Mondiali 2028, consolidando la sua posizione al vertice del raggruppamento. La vittoria, ottenuta al PalaDisfida “Mario Borgia” di Barletta, ha permesso agli azzurri di accedere all’Elite Round con due giornate d’anticipo, un risultato che conferma la loro forza e determinazione. La partita, giocata in un clima di alta tensione, ha visto la squadra di Salvo Samperi dominare il primo tempo, pur non riuscendo a sfruttare al massimo le opportunità create. Il gol di Motta al 14’23” ha aperto la strada al successo, mentre Molaro e Silvestri hanno siglato i gol del raddoppio e del definitivo 3-0.

Un primo tempo dominato, un vantaggio troppo modesto

La squadra di Samperi ha iniziato la partita con un atteggiamento aggressivo, controllando gran parte del possesso palla e creando numerose occasioni. Tuttavia, la precisione sotto porta è stata un problema, con diversi legni colpiti e tante palle perse. Il vantaggio, pur netto, è stato considerato troppo ridotto rispetto al dominio azzurro. Il gol di Motta, frutto di una giocata di prima intenzione, ha dato il via al successo, ma la squadra ha preferito gestire le energie nella ripresa, senza concedere mai l’iniziativa agli avversari.

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La prossima sfida sarà ininfluente per la classifica

La prossima gara, in programma il 2 marzo 2027 in trasferta contro la Georgia, non avrà impatto significativo sulla classifica finale del girone. La vittoria contro il Kosovo ha già garantito agli azzurri l’accesso all’Elite Round, un passo importante verso i Mondiali 2028. Il sorteggio del gruppo di qualificazione è fissato per il 20 maggio 2027, con le gare che si disputeranno nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2027. La squadra, però, non si ferma: la determinazione e la coesione dimostrate in questa vittoria potrebbero essere decisive per il proseguo del cammino.

Salvo Samperi, tecnico della squadra, ha espresso soddisfazione per il risultato, considerandolo decisivo per il futuro della squadra. La vittoria contro il Kosovo non solo conferma la solidità del gruppo, ma anche la capacità di mantenere il controllo del gioco anche quando non si è al massimo della forma. La squadra, pur non essendo al top della preparazione, ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di gestione delle partite, qualità che saranno fondamentali nei prossimi mesi.

Con il tris contro il Kosovo, l’Italia si conferma come una delle squadre più forti del gruppo e si appresta a affrontare le sfide successive con la fiducia necessaria per raggiungere i Mondiali 2028. La strada non è facile, ma la vittoria di Barletta ha dato un ulteriore boost alla squadra, che ora guarda al sorteggio e alle prossime gare con ottimismo.