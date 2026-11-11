Polizia utilizza gas pimienta contro manifestanti a Madrid: tre donne denunciano violenza durante la manifestazione

La polizia ha utilizzato gas pimienta contro manifestanti durante una protesta a Madrid, come hanno denunciato Samantha Hudson, Laura Weissmahr e María Barrier. Le tre donne, presenti in prima linea nella manifestazione sulla Gran Vía, hanno raccontato di essere state direttamente colpite dal gas, con conseguenze fisiche e psicologiche. L’evento si è svolto il 11 novembre 2026, in un contesto di forte tensione sociale e di proteste diffuse in tutta la Spagna. La manifestazione, che ha visto migliaia di persone bloccare la circolazione, è stata accompagnata da interventi di polizia che hanno scatenato reazioni di protesta e denunce di violenza.

Manifestazioni e tensioni in tutta la Spagna

Il 11 novembre 2026, la Spagna ha vissuto un giorno di proteste generali, con piquetes e manifestazioni in diversi centri urbani. In molte città, i lavoratori hanno optato per la non partecipazione al lavoro, mentre in altre, come Madrid, si sono sviluppate manifestazioni multitudinari. La Gran Vía, in particolare, è stata teatro di un confronto acceso tra manifestanti e forze dell’ordine. I partecipanti hanno espresso preoccupazioni per i costi della vita, la vivibilità e le condizioni di lavoro, con un forte impegno anche da parte di insegnanti convocati in Callao. La tensione ha raggiunto un punto critico quando la polizia ha cercato di far abbandonare il corteo, senza successo.

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Denunce di violenza e uso di gas pimienta

Samantha Hudson, Laura Weissmahr e María Barrier hanno raccontato di essere state direttamente colpite dal gas pimienta, con effetti immediati e dolorosi. “Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera”, ha detto Hudson, mentre Barrier ha aggiunto: “Nos han echado a Laura, a Samantha y a mí directamente el spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias”. La periodista ha definito l’uso del gas pimienta come una “bestialità”, sottolineando come l’attacco fosse diretto e inopportuno. L’episodio ha suscitato reazioni di protesta e preoccupazione, con l’attenzione su come le forze dell’ordine abbiano gestito la situazione in modo che potesse scatenare tensioni.

La polizia, attraverso i suoi agenti della UIP, ha cercato di mantenere l’ordine, ma le sue azioni hanno suscitato reazioni violente. I manifestanti hanno riferito di essere stati spintonati e caricati, con momenti di forte tensione. La polizia ha cercato di far abbandonare il corteo, ma la resistenza dei partecipanti ha portato a un clima di conflitto. L’uso del gas pimienta, in particolare, ha suscitato critiche e denunce, con l’impressione che le forze dell’ordine abbiano agito in modo eccessivo e inopportuno. La situazione ha messo in luce le tensioni sociali e le sfide che il movimento di protesta deve affrontare.

La manifestazione a Madrid ha rappresentato un momento cruciale per il movimento di protesta in Spagna, con l’uso del gas pimienta da parte della polizia come punto di contenzioso. Le denunce di Samantha Hudson, Laura Weissmahr e María Barrier hanno messo in luce la violenza subita e le conseguenze fisiche e psicologiche. L’episodio ha suscitato reazioni e dibattiti, con l’attenzione su come le forze dell’ordine abbiano gestito la situazione. La tensione sociale continua a crescere, con manifestazioni e proteste che si estendono in diversi centri urbani, segnando un momento di forte impegno sociale in tutta la Spagna.