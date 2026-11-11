Rafael Nadal propone un ranking a due anni per un tennis più sostenibile

Rafael Nadal, ex numero uno al mondo e 14 volte vincitore del Roland Garros, ha espresso la sua opinione sul futuro del tennis, sottolineando la necessità di modificare il sistema di ranking attuale. Secondo l’ex campione, il ranking dovrebbe essere calcolato su due anni, invece che su un solo anno, per offrire ai giocatori maggiore libertà nel prendere decisioni strategiche. L’idea, già avanzata in passato durante un’intervista all’Associated Press, è stata nuovamente ribadita in un’intervista recente, in cui Nadal ha anche parlato della distribuzione delle superfici nel calendario ATP.

Un ranking a due anni per una maggiore flessibilità

Il sistema attuale, basato sui risultati degli ultimi 52 settimane, potrebbe limitare le scelte dei giocatori, soprattutto in caso di infortuni. Nadal ha spiegato che un ranking calcolato su due anni permetterebbe ai tennisti di recuperare senza subire un calo improvviso nella classifica. “Inoltre, quando ti infortuni, avresti più tempo per recuperare senza vedere la tua posizione nel ranking scendere rapidamente”, ha detto. Questa proposta, se adottata, potrebbe contribuire a una gestione più equilibrata della carriera, riducendo la pressione su atleti che devono affrontare periodi di sospensione.

Pubblicità

La salute a lungo termine al centro del dibattito

Nadal ha anche sottolineato l’importanza della salute a medio-lungo termine dei giocatori, un tema che ha sempre occupato un posto centrale nelle sue riflessioni. “Nel tennis giochiamo per la maggior parte del tempo su campi che sono particolarmente provanti per il corpo e per le articolazioni”, ha osservato. L’ex numero uno al mondo ha espresso preoccupazione per l’accumulo di stress fisico legato alla frequenza dei tornei, soprattutto su superfici come il cemento, che richiedono un impegno fisico elevato. “E alla fine ne paghiamo le conseguenze”, ha aggiunto.

Il quarantenne maiorchino ha ribadito che il calendario ATP è composto da troppi tornei sul cemento, un aspetto che ha reso difficile la sua attività durante la carriera. “Quando ero ancora in attività facevo fatica a sostenere questa posizione, perché qualcuno avrebbe potuto pensare che volessi semplicemente favorire i miei interessi, considerando il mio dominio sulla terra battuta o anche sull’erba, che ritengo fosse la mia seconda superficie migliore”, ha spiegato. Questa critica non è nuova, ma rappresenta un ulteriore passo verso una revisione del sistema che miri a equilibrare le esigenze dei giocatori e la qualità del prodotto sportivo.

Nadal ha anche parlato della distribuzione delle superfici nel calendario ATP, sottolineando come il numero di tornei su cemento possa influire negativamente sulla salute dei giocatori. “Non conosco molti sport professionistici che si disputino su superfici di questo tipo”, ha osservato. L’ex campione, ora in fase di transizione tra la carriera da giocatore e il ruolo di leggenda, continua a influenzare le discussioni sul futuro del Tour ATP, con un focus su sostenibilità, salute e equità. Il suo pensiero, come sempre, si basa su una visione lungimirante, che cerca di conciliare la passione per il gioco con la responsabilità verso i giocatori che lo seguiranno.

Le proposte di Nadal, pur non essendo ancora state formalmente adottate, rappresentano un dibattito importante all’interno del tennis. Il campione, ora in fase di transizione tra la carriera da giocatore e il ruolo di leggenda, continua a influenzare le discussioni sul futuro del Tour ATP, con un focus su sostenibilità, salute e equità. Il suo pensiero, come sempre, si basa su una visione lungimirante, che cerca di conciliare la passione per il gioco con la responsabilità verso i giocatori che lo seguiranno.