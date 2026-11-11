Speed skating: Italia punta su Pergher, Rossi e Tormen in attesa di Lollobrigida

L’Italia del speed skating si prepara a un nuovo ciclo, con l’attenzione concentrata su nuovi volti che potrebbero prendere il posto di Francesca Lollobrigida, la cui annata 2026 ha stupito tutti. Dopo i successi olimpici di Milano Cortina, il settore si appresta a ripartire, con la prima tappa della Coppa del Mondo a Pechino, dal 13 al 15 novembre. Tra i nomi in lizza, si segnala Serena Pergher, Linda Rossi e Emily Tormen, tre atlete che hanno dimostrato talento e potenziale. La scelta di concentrarsi su nuove figure segue la decisione di Lollobrigida di dedicarsi agli affetti, in attesa del secondo figlio.

Pergher, la promessa del futuro

La trentina Serena Pergher, classe 2004, ha già mostrato segni di una carriera promettente. AI Giochi di Milano Cortina, è arrivata vicinissima alla medaglia nei 500 metri, fermandosi a soli tre centesimi dalla giapponese Miho Takagi. Un’annata in cui ha flirtato con il podio agli Europei e ha chiuso nella top-ten ai Mondiali sulle singole distanze. Il talento c’è, senza dubbio, e quanto fatto a Milano Cortina può essere una bella iniezione di fiducia. Pergher, delle tre, è quella che ha già mostrato cose molto interessanti, con un potenziale che potrebbe portarla a competere a livello internazionale.

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Rossi e Tormen, due atlete da tenere d’occhio

Linda Rossi, atleta romana, ha scelto di dedicarsi agli affetti, in attesa del secondo figlio, ma ha comunque dimostrato di avere ancora molto da dare. Al contrario, Emily Tormen, pattinatrice delle Fiamme Oro, si è fatta notare in ambito giovanile, specialmente sui 1500 metri, mostrando qualità e determinazione. Il discorso è diverso per Rossi e Tormen, che a livello assoluto hanno ancora tutto da dimostrare. La loro crescita potrebbe essere un fattore chiave per il successo della squadra azzurra. La seconda, ai recenti campionati italiani di Inzell, in Germania, si è imposta nei 3000 e nei 5000 metri alla Max Aicher Arena: una ragazza che sogna di ripercorrere la strada di Lollobrigida. Il talento c’è, senza dubbio, e quanto fatto a Milano Cortina può essere una bella iniezione di fiducia.

La grande stagione dello speed skating è alle porte. Dal 13 al 15 novembre, sull’anello di ghiaccio di Pechino, la prima tappa della Coppa del Mondo darà il via alle danze. Si apre un nuovo percorso, con le emozioni delle Olimpiadi di Milano Cortina riposte in un cassetto, ma non troppo in fondo. Gli echi di certe imprese, in casa Italia, si sentono ancora benissimo. Il pensiero va soprattutto al settore femminile, dove Francesca Lollobrigida ha firmato un’annata che nessuno, alla vigilia, le avrebbe pronosticato così generosa.

La scelta di concentrarsi su nuove figure segue la decisione di Lollobrigida di dedicarsi agli affetti, in attesa del secondo figlio. La porta sul ghiaccio non è chiusa del tutto, ma il gruppo azzurro deve guardare altrove. I nomi che vengono in mente sono tre: Serena Pergher, Emily Tormen e Linda Rossi.