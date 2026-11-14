Alexander Zverev denunciato per diffamazione dopo l’intervista a L’Equipe

Alexander Zverev, numero uno del mondo, è stato denunciato per diffamazione da Brenda Patea, ex compagna e madre dei suoi figli, dopo alcune dichiarazioni rilasciate in un’intervista a L’Equipe in seguito al suo trionfo al Roland Garros. L’azione legale è stata presentata al Tribunale di Berlino, come confermato dal giornalista Ben Rothenberg. L’incidente si colloca in un contesto già complesso, visto che Patea aveva già portato il tennista in tribunale per accuse di violenza domestica, che avevano trovato un accordo consensuale, con un versamento di 200.000 euro da parte di Zverev.

Le dichiarazioni incriminate e il contesto delle accuse

Lo scorso 8 giugno, durante un’intervista a L’Equipe, Zverev aveva risposto a una domanda sulle accuse di violenza domestica avanzate da Patea e da Olga Sharypova, un’altra ex fidanzata. Il giocatore aveva affermato: “Sapete che le accuse si sono rivelate infondate? Ho fatto tutto il possibile, la mia innocenza è stata dimostrata”. Queste parole, sebbene non fossero esplicite, sono state interpretate come una forma di difesa e, in alcuni casi, come una mancanza di rispetto verso le vittime. L’avvocato Michael Scheele ha spiegato che “Lui non è stato riconosciuto colpevole, ma non è stato nemmeno dichiarato innocente”, sottolineando la complessità del caso.

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La denuncia di Patea è stata motivata da queste dichiarazioni, che, sebbene non fossero esplicite, sono state considerate offensive. L’Equipe, che aveva pubblicato l’intervista dopo il trionfo di Zverev al Roland Garros, non ha dedicato la propria copertina al campione, un evento raro per un secondo Slam della stagione. Questo ha suscitato reazioni e dibattiti nel mondo del tennis.

La situazione si complica ulteriormente con l’azione legale da parte di Patea, che punta a un processo per diffamazione.

Il contesto legale e le conseguenze per Zverev

Il caso di Zverev si colloca in un contesto di tensioni e dibattiti su come gestire le accuse di violenza domestica nel mondo dello sport. Il tennista, che si appresta a fare il suo esordio alle ATP Finals a Torino, dovrà affrontare questa situazione con la sua squadra e i suoi legali. La sua partita contro Rafael Jodar è in programma il 15 novembre, ma la giornata di vigilia non è delle più serene per il fuoriclasse tedesco. La situazione rimane in attesa di sviluppi legali, con la possibilità di un processo che potrebbe influenzare la sua carriera e la sua immagine pubblica. Il caso di Zverev rappresenta un esempio di come le dichiarazioni in ambito sportivo possano avere conseguenze legali e sociali, anche se non si tratta di accuse esplicite.

La denuncia di Patea potrebbe portare a un processo che metterà a dura prova la reputazione del tennista.