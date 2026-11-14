Jannik Sinner racconta la sua giovinezza e le scelte che lo hanno portato al successo

Jannik Sinner, durante le ATP Finals a Torino, ha condiviso riflessioni personali e di vita, affiancato da Paolo Maldini, ex calciatore e leggenda del calcio italiano. L’azzurro, presente in città per l’evento, ha parlato della sua giovinezza, delle scelte che lo hanno portato al successo e del ruolo dei social nella sua carriera. “Mai avrei pensato di arrivare a questi livelli”, ha esordito Sinner, ricordando come immaginava un futuro diverso da quello che ha vissuto. La sua storia inizia con la passione per il calcio e lo sci, attività che ha condiviso con gli amici durante l’infanzia.

La scelta del tennis e il divertimento

A 13 anni, Sinner ha optato per il tennis, una decisione che ha segnato la sua vita. “Credo che scegliere ciò che ti piace di più sia la vittoria più grande”, ha sottolineato. Per lui, il tennis non è solo una professione, ma un modo di vivere. “Quando gioco voglio dare sempre tutto perché sento che non scendo in campo solo per me stesso, ma anche per i ragazzini e per un Paese intero”, ha aggiunto. Questa motivazione lo ha spinto a impegnarsi al massimo, anche quando si è trovato a fronteggiare sfide come l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a mettere fine al 2026 prima del previsto.

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Parlando del suo rapporto con le ATP Finals, Sinner ha espresso una forte affezione per Torino. “A Torino mi sono sempre trovato bene, il campo in cemento indoor è il mio preferito”, ha detto. L’evento a Torino, organizzato nel pieno centro del capoluogo piemontese, presso lo store della Nike di via Roma, ha rappresentato un’occasione per condividere non solo le sue esperienze, ma anche le sue convinzioni. “Ciò che si può controllare non è il risultato ma il divertimento”, ha aggiunto, mettendo in luce una filosofia di vita che lo accompagna anche sul campo.

Il rapporto con i social e la loro utilità

Durante l’evento, Sinner ha anche parlato dei social network, un tema che ha suscitato interesse tra i ragazzi del circolo torinese di tennis “Le Pleiadi”. “Sono una parte molto importante e possono essere utilizzati in modo positivo”, ha detto. Tuttavia, ha espresso una posizione chiara: “Tuttavia io consiglio di starci lontano perché ci sono tante cose negative”. Per lui, i social non sono un elemento centrale, ma una voce secondaria rispetto al divertimento e alla connessione umana. “E poi è più bello incontrare qualcuno per un caffè”, ha concluso, mettendo in evidenza il valore delle relazioni reali.

Il momento a Torino è stato un’occasione per condividere non solo le sue esperienze, ma anche le sue convinzioni. Sinner, pur essendo uno dei migliori tennisti del mondo, ha mantenuto una visione umile e riflessiva, che lo ha portato a parlare di passato, presente e futuro con una certa serenità. Il suo discorso ha trovato eco tra i giovani presenti, che hanno apprezzato la sua sincerità e la sua capacità di condividere una storia che unisce sport, vita e crescita personale.

Il tennis non è solo una professione, ma un modo di vivere. Sinner ha sottolineato come la scelta di dedicarsi al tennis sia stata una vittoria personale. Il divertimento è ciò che si può controllare. Questa frase ha espresso una filosofia di vita che lo accompagna anche sul campo.