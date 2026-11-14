Ayuso difende Feijóo sull’inglese con una maglia “J’aime les fruits”

La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha difeso durante un comizio a Torrejón de Ardoz il candidato del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, sull’uso dell’inglese, indossando una maglia con il messaggio in francese “J’aime les fruits” (Mi piacciono le frutta). L’evento, tenutosi davanti a circa 900 persone a quindici giorni dalle elezioni generali previste per il 29 novembre, è stato l’occasione per Ayuso di criticare il presidente del governo, Pedro Sánchez, e di sottolineare le divergenze tra i due leader su questioni internazionali e linguistico-culturali.

Una difesa linguistica e politica

Ayuso ha utilizzato la maglia come simbolo di una posizione diversa rispetto a Sánchez, che ha recentemente criticato Feijóo per il suo presunto scarso dominio dell’inglese. La presidente madrileña ha sottolineato come l’inglese sia un elemento chiave per la politica internazionale, sottolineando che in Europa si sono riuniti tutti i principali paesi per difendere la pace tra Ucraina e Russia, mentre la Spagna non è presente. “Él habla inglés e ayer en Europa se han juntado todos los países importantes para ir a defender la paz entre Ucrania y Rusia y España no está”, ha detto Ayuso, riferendosi al presidente del governo.

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Un attacco al “sanchismo”

Durante il comizio, Ayuso ha anche attaccato il “sanchismo”, definendolo “garrapata”, e ha criticato il ministro Félix Bolaños per aver chiesto una “tregua ai giudici” riguardo alle indagini che riguardano il Partito Socialista. Inoltre, ha sottolineato che Sánchez sta preparando un indulto per un fiscal generale dello Stato condannato. Queste dichiarazioni sono state accolte con applausi da parte del pubblico presente, che ha mostrato sostegno al candidato del PP. Ayuso ha anche rivolto un appello diretto a Sánchez, chiedendogli di “vampirsi a casa a vedere serie in inglese”, un’affermazione che ha suscitato reazioni forti e ha ulteriormente accentuato le tensioni tra i due leader. “¿De qué nos sirve tu inglés, Pedro?”, ha sentenziato la presidente regionale, mentre le sue parole hanno suscitato un forte dibattito tra i presenti.

La presidente madrileña ha messo in luce come l’inglese non sia solo una competenza linguistica, ma un elemento cruciale per la leadership internazionale, un tema che ha trovato risalto anche in contesti internazionali. Con il suo intervento, Ayuso ha rafforzato la sua posizione come leader regionale e ha messo in luce le differenze tra i due partiti, in un contesto politico in cui le elezioni si avvicinano e le tensioni tra i partiti si fanno sempre più evidenti.

La sua performance ha suscitato reazioni sia all’interno che all’esterno del Partito Popolare, con alcuni commentatori che hanno visto in questa azione un ulteriore passo verso una posizione più radicale e una maggiore distanza dal governo centrale. Ayuso, però, ha mantenuto il suo approccio diretto e chiaramente contrapposto a Sánchez, rafforzando il suo ruolo di leader politico in una regione chiave del Paese.

Con il suo intervento a Torrejón de Ardoz, Ayuso ha messo in luce le sue posizioni chiare e decisive, in un momento cruciale per la politica spagnola. La sua difesa di Feijóo e la sua critica a Sánchez rappresentano un ulteriore passo verso una posizione più distante dal governo centrale, in un contesto in cui le elezioni si avvicinano e le tensioni tra i partiti si fanno sempre più evidenti. La sua azione non è solo un attacco a Sánchez, ma anche una strategia per rafforzare il sostegno al candidato del PP, in vista delle prossime elezioni. Ayuso ha messo in mostra una volontà di distanza e di leadership chiara, in un contesto in cui la politica spagnola si trova in un momento di forte tensione e di confronto tra i partiti.