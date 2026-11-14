Irene Montero attacca Jordi Wild: “Ti mancava una feminista per spiegarti cosa è la violenza di genere”

Irene Montero, leader del Partito Podemos, ha reagito vivacemente alle dichiarazioni di Jordi Wild, youtuber che condurrebbe un podcast con candidati alle elezioni del 29 novembre. La politica ha accusato Wild di non comprendere la gravità della violenza di genere, sostenendo che non è sufficiente un numero per giustificare la normalizzazione di un fenomeno che colpisce migliaia di donne ogni anno. La leader di Podemos ha sottolineato che la violenza di genere non si misura solo in numeri, ma in una realtà quotidiana che coinvolge ogni donna.

La violenza di genere non si misura solo in numeri

Jordi Wild ha affermato che 44 donne uccise in un anno non rappresentano una crisi sociale, sostenendo che non è sufficiente per mobilitare l’opinione pubblica. Irene Montero ha risposto con forza, sottolineando che il numero non è irrilevante, ma la forma in cui viene presentato è dannosa. “Una donna ogni otto giorni non è per tanto”, ha detto, ma ha aggiunto che questa frase non cattura l’intero quadro della violenza di genere. La leader di Podemos ha sottolineato che la violenza di genere non si limita al femminicidio, ma include controllo, umiliazione, insulti, violenze fisiche e sessuali.

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La violenza di genere non si riduce al femminicidio

Montero ha spiegato che la violenza di genere è un fenomeno che colpisce ogni donna, ogni giorno, in modi diversi. “Tutte le donne, ogni giorno, viviamo sapendo che potremmo essere molte più di quelle che vengono uccise”, ha detto, sottolineando che la normalizzazione di tali atti è un problema sociale profondo. La leader di Podemos ha anche criticato l’uso del “microfono” da parte di Wild, sostenendo che non è sufficiente per smontare la violenza di genere. “Usi un microfono così grande come il tuo per ridere della realtà”, ha detto, sottolineando che il dibattito deve essere costruttivo e rispettoso.

Un invito non ricevuto e una richiesta di dialogo

Montero ha anche espresso la sua disponibilità a partecipare al podcast di Wild, poiché non è stata invitata come gli altri candidati. “Ti mancava una feminista per spiegarti cosa è la violenza di genere”, ha detto, aggiungendo che Wild ha una responsabilità enorme nel non ridere di una realtà così grave. La leader di Podemos ha sottolineato che il dibattito tra politici e youtuber deve essere costruttivo e rispettoso, senza ridere di una realtà così dolorosa.

La polemica tra Montero e Wild ha suscitato reazioni in diversi ambienti, con alcune figure politiche che hanno sostenuto il youtuber, ma anche altre che hanno condannato la sua visione. La discussione si è intensificata nel contesto delle elezioni, con i candidati che cercano di attirare l’attenzione del pubblico attraverso dibattiti e interviste. La violenza di genere rimane un tema cruciale, e le dichiarazioni di Wild hanno acceso un dibattito acceso tra chi la considera un problema sociale e chi la vede come un fenomeno non sufficientemente grave.