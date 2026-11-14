Il numero 7 della nazionale portoghese cambia per eternizzare Cristiano Ronaldo

La Federazione portoghese di calcio ha annunciato un cambiamento significativo nel numero 7 della squadra nazionale, un gesto simbolico per rendere omaggio a Cristiano Ronaldo, il cui legato con il numero è diventato un simbolo di storia e successo. Il numero 7, portato per anni da Ronaldo, sarà rielaborato con una tipografia diversa a partire dal match contro la Danimarca, in programma nella Liga delle Nazioni. Questo cambiamento, reso noto attraverso un comunicato ufficiale, è stato concepito per “eternizzare” il legato del portoghese, che ha lasciato la squadra dopo le tensioni con il ct Jorge Jesus.

Un omaggio al simbolo della nazionale

Il numero 7, che ha accompagnato Ronaldo in 234 partite e 146 gol, rappresenta un record per un giocatore portoghese. La decisione di modificare la grafica del numero non cancella il valore del passato, ma lo celebra in modo nuovo. La Federazione ha spiegato che il design del numero 7 sarà diverso da quello degli altri, con un tratto centrale bianco, mentre il numero precedente rimarrà in uso per ricordare la storia. Questo è un altro modo per immortalizzare il significato di un numero così speciale, ha scritto la FPF.

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Un addio dopo un lungo legame

Cristiano Ronaldo, 41 anni, ha annunciato il suo addio alla nazionale portoghese il 5 novembre, dopo le tensioni con il ct Jorge Jesus. Il portoghese, che ha giocato per il Real Madrid e attualmente milita nel Al Nassr saudita, ha partecipato a sei Mondiali e sei Eurocopa, vincendo la Euro 2016. Il numero 7, simbolo del suo legame con la squadra, è diventato un elemento di identità per i tifosi. La decisione di modificare il numero non è solo un atto di riconoscimento, ma anche un modo per onorare il passato.

La Federazione ha sottolineato che il numero 7, pur cambiando aspetto, conserverà la sua essenza e il suo orgoglio. A partire da oggi avremo un numero 7 diverso, ma con la stessa identità e lo stesso orgoglio, ha dichiarato la FPF. Il numero precedente, che rimarrà in uso, sarà un ricordo per sempre. La decisione ha suscitato reazioni positive tra i tifosi, che hanno visto nel gesto un modo per onorare un simbolo della nazionale. Il cambiamento del numero 7 rappresenta un momento di transizione, ma anche un atto di riconoscimento. La storia di Cristiano Ronaldo con la maglia portoghese è un’epopea che non passerà mai inosservata. Il numero 7, con la sua nuova grafica, diventa un simbolo di passato e futuro, un ponte tra il legato del portoghese e la nuova generazione di giocatori che porterà avanti la sua eredità.

Il numero 7 è stato portato da Ronaldo in 234 partite e 146 gol.

La Federazione ha modificato la grafica del numero per eternizzare il legato di Ronaldo.

Il numero precedente rimarrà in uso come ricordo della storia.

La decisione della Federazione portoghese di modificare il numero 7 non è solo un atto simbolico, ma anche un modo per onorare un legame duraturo. Il numero 7, con la sua nuova tipografia, diventa un simbolo di passato e futuro, un ponte tra il legato di Ronaldo e la nuova generazione di giocatori che porterà avanti la sua eredità.