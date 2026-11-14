La Selezione Spagnola visita Ander Barrenetxea in ospedale: “¡Estamos contigo, Barrene!”

La Selezione Spagnola di calcio ha visitato Ander Barrenetxea, attaccante della Real Sociedad, in ospedale dopo che il calciatore è rimasto fuori dalla sua ultima convocazione a causa di una grave lesione al muslo destro. La visita, avvenuta sabato scorso al hospital di Madrid, è stata accompagnata da un messaggio di sostegno della squadra: «¡Estamos contigo, Barrene!», condiviso sui social media. Barrenetxea, che aveva partecipato ai due ultimi match della fase di gruppi della Nations League, non è riuscito a tornare in squadra a causa dell’infortunio subìto nella penultima giornata del campionato, contro il Rayo Vallecano.

Una lesione che ha bloccato la sua partecipazione

Secondo il comunicato medico della Real Sociedad, Barrenetxea ha subìto una lesione grave nella parte alta dei isquiotibiali del muslo destro, con coinvolgimento del tendone. L’intervento chirurgico ha reso necessario un periodo di recupero, che ha impedito al calciatore di partecipare ai due ultimi match della fase di gruppi della Nations League. La Selezione, guidata da Luis de la Fuente, aveva incluso Barrenetxea nella lista dei convocati, ma il calciatore non è riuscito a raggiungere Las Rozas, la sede della squadra nazionale. La visita al hospital di Madrid, sabato scorso, ha visto la partecipazione non solo dei tre compagni di squadra della Selección – Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi e Mikel Merino – ma anche di Aitor Karanka, il secondo allenatore, Juanjo González, il preparatore fisico, e Óscar Celada, il medico della squadra. L’evento ha rappresentato un momento di vicinanza e sostegno per Barrenetxea, che ha condiviso il vestiario con i compagni nella Real Sociedad. La squadra nazionale ha espresso il suo appoggio attraverso un video condiviso sui social media, con il messaggio: «¡Estamos contigo, Barrene!».

Pubblicità

La squadra si mostra determinata a proseguire nel torneo

La Selezione, che ha già giocato contro la Repubblica Ceca, si prepara al match decisivo contro l’Inghilterra, che chiuderà la fase di gruppi della Nations League. L’assenza di Barrenetxea potrebbe influire sulle strategie di gioco, ma la squadra si mostra determinata a proseguire nel torneo. Il calciatore, intanto, si concentrerà sul recupero, sperando di tornare in campo il più presto possibile.

Un momento di vicinanza e solidarietà

La visita al hospital di Madrid ha rappresentato un momento di vicinanza e solidarietà per Barrenetxea, che ha condiviso il vestiario con i compagni nella Real Sociedad. La squadra nazionale ha espresso il suo appoggio attraverso un video condiviso sui social media, con il messaggio: «¡Estamos contigo, Barrene!». L’evento ha visto la partecipazione non solo dei tre compagni di squadra della Selección – Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi e Mikel Merino – ma anche di Aitor Karanka, il secondo allenatore, Juanjo González, il preparatore fisico, e Óscar Celada, il medico della squadra.

La squadra si mostra unita e determinata

La Selezione, che ha già giocato contro la Repubblica Ceca, si prepara al match decisivo contro l’Inghilterra, che chiuderà la fase di gruppi della Nations League. L’assenza di Barrenetxea potrebbe influire sulle strategie di gioco, ma la squadra si mostra determinata a proseguire nel torneo. Il calciatore, intanto, si concentrerà sul recupero, sperando di tornare in campo il più presto possibile.