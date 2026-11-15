Maria Gismondi in quinta posizione nella 10 km tl di Muonio, Carollo in top ten

Al via della 10 km in tecnica libera di Muonio, in Finlandia, Maria Gismondi e Martino Carollo hanno dato un segnale positivo per la stagione. La gara, parte delle prove di preparazione alla Coppa del Mondo 2026-2027, ha visto la ghiotta azzurra Maria Gismondi piazzarsi al quinto posto, mentre il connazionale Martino Carollo ha concluso al settimo posto, entrambi in top ten. La competizione, che si è svolta in un clima di alta tensione, ha visto la vittoria della padrona di casa finlandese Vilma Ryytty, che ha preceduto la tedesca Fia Pink e l’austriaca Teresa Stadlober sul podio.

Un risultato inaspettato per Maria Gismondi

Maria Gismondi, una delle principali speranze azzurre per la stagione, ha concluso la 10 km tl in quinta posizione, con un distacco di 37″0 dalla vittoriosa Vilma Ryytty. La gara ha visto la partecipazione di altre atlete azzurre, tra cui Nadine Laurent, che ha terminato al 19° posto in 1’58″1, e Federica Cassol, 21ma in 3’03″9. Caterina Ganz, invece, non ha partecipato alla gara. Il risultato di Gismondi, pur non eccezionale, rappresenta un buon segnale per la sua preparazione in vista delle prossime competizioni.

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Il quinto posto di Gismondi conferma la sua posizione tra le migliori atlete azzurre.

Martino Carollo in top ten

Martino Carollo, il migliore degli italiani in gara, ha concluso al settimo posto, a 19″0 dalla vittoria. Il risultato, pur non eccezionale, conferma la sua posizione tra i migliori in campo. Altri azzurri, come Elia Barp e Davide Graz, hanno concluso rispettivamente al 14° e al 15° posto, mentre Simone Daprà, Simone Mocellini e Gabriele Matli hanno finito lontani dalle prime posizioni. Davide Ghio, invece, non ha partecipato alla gara.

La top ten di Carollo è un buon segnale per la sua preparazione.

Nella stessa manifestazione, si è registrato un successo del tedesco Jakob Elias Moch, che ha vinto la 10 km tl maschile, precedendo il padrone di casa Petteri Koivisto e il suo fratello Friedrich, che ha chiuso al terzo posto. La gara ha visto un’alta concentrazione e una buona prestazione da parte degli atleti partecipanti. La gara di Muonio ha rappresentato un’importante prova per l’Italia, con risultati positivi per due atleti azzurri. La preparazione per la Coppa del Mondo 2026-2027 sembra iniziare con un buon inizio, anche se ci sono ancora molte sfide da affrontare. La prossima tappa sarà a Ruka, dove si terrà la Coppa del Mondo nell’ultimo weekend di novembre.