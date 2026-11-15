Suecia e Austria tornano in Liga A della Nations League

Suecia e Austria hanno riportato la loro posizione nell’élite della Nations League, conquistando il passaggio alla Liga A dopo una serie di gare intense e decisive. La squadra svedese, guidata da Graham Potter, ha superato la Bosnia e Herzegovina per 3-2, mentre l’Austria, senza il giocatore ex Madrid David Alaba, ha vinto per 1-0 contro l’Irlanda. Entrambe le nazionali si sono distaccate nettamente dai loro avversari, con un vantaggio di cinque, nove e dieci punti rispettivamente su Bosnia, Polonia e Romania. La vittoria della Suecia è arrivata dopo un match sofferto, con due reti di Viktor Gyökeres e una di Daniel Svensson, mentre l’Austria ha sfruttato un gol decisivo di Sasa Kalajdzic, che ha concluso un’azione di squadra. Con un solo turno di gara rimasto, entrambe le squadre sono ormai inarrivabili per le altre.

Un passo avanti per le nazionali

La Nations League ha visto due importanti promozioni, con Suecia e Austria che si sono guadagnate un posto nella Liga A. La squadra svedese, dopo un inizio di stagione difficile, ha dimostrato una reazione inaspettata, vincendo in casa contro la Bosnia e Herzegovina. La vittoria è stata resa possibile da un’azione di squadra, con due reti di Viktor Gyökeres e una di Daniel Svensson. L’Austria, invece, ha sfruttato un’azione precisa e controllata per sconfiggere l’Irlanda, con un gol di Sasa Kalajdzic che ha deciso la partita. Entrambe le squadre si sono distaccate nettamente dai loro avversari, con un vantaggio di punti che rende difficile il raggiungimento.

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La vittoria della Suecia è arrivata dopo un match sofferto, con due reti di Viktor Gyökeres e una di Daniel Svensson. La squadra svedese, con un’ottima gestione del gioco, ha dimostrato di essere in grado di vincere anche in casa, mentre l’Austria ha sfruttato un’azione precisa per sconfiggere l’Irlanda. Entrambe le squadre si trovano in una posizione di vantaggio, con un vantaggio di punti che rende difficile il raggiungimento da parte delle altre.

La lotta per la promozione

Bosnia e Herzegovina, invece, si trova in una situazione di difficile promozione, con la squadra che dovrà affrontare la fase di promozione per tentare di raggiungere la Liga A. La squadra irlandese, pur non essendo in grado di raggiungere la promozione, ha comunque mostrato una buona prestazione, con un pareggio che ha permesso di mantenere la posizione. L’Austria, con un vantaggio di punti che non sembra riducibile, ha già fatto il passo decisivo per la sua promozione. La squadra di Ralf Rangnick, con un’ottima gestione del gioco, ha dimostrato di essere in grado di mantenere il controllo del campionato.

L’Austria ha sfruttato un’azione precisa e controllata per sconfiggere l’Irlanda, con un gol di Sasa Kalajdzic che ha deciso la partita. La squadra, senza il giocatore ex Madrid David Alaba, ha dimostrato di essere in grado di mantenere il controllo del gioco, con un vantaggio di punti che rende difficile il raggiungimento da parte delle altre. La Nations League ha visto un momento di grande intensità, con due squadre che hanno dimostrato di essere in grado di raggiungere l’élite.

Con la prossima giornata, la Nations League si prepara a un altro momento di intensità, con le squadre che si affronteranno in gare che potrebbero decidere il destino delle promozioni. La Suecia e l’Austria, con le loro vittorie, si trovano in una posizione di vantaggio, con un vantaggio di punti che rende difficile il raggiungimento da parte delle altre. La squadra svedese, con un’ottima gestione del gioco, ha dimostrato di essere in grado di vincere anche in casa, mentre l’Austria ha sfruttato un’azione precisa per sconfiggere l’Irlanda. Entrambe le squadre si trovano in una posizione di vantaggio, con un vantaggio di punti che rende difficile il raggiungimento da parte delle altre.