Delegazione azzurra depone fiori sulla targa dell’Heysel a Bruxelles

Una delegazione azzurra, composta da Giovanni Malagò, Claudio Ranieri, Roberto Mancini e Giorgio Scalvini, ha deposto un mazzo di fiori sulla targa commemorativa delle 39 vittime della strage dell’Heysel, avvenuta il 29 maggio 1985, durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. L’atto simbolico si è svolto presso lo stadio Re Baldovino di Bruxelles, dove domenica 15 novembre si giocherà la partita Belgio-Italia, ultima giornata di Nations League. La scelta di ricordare l’evento tragico, pur in un contesto di gara importante, riflette l’impegno della Federazione Italiana Calcio a non dimenticare il passato.

Un momento di ricordo in un contesto di sport

La strage dell’Heysel, che causò la morte di 39 persone, tra cui 32 italiani, rappresenta un punto di svolta nella storia del calcio. La partita tra Juventus e Liverpool, che si sarebbe svolta in un contesto di tensioni e violenze, fu interrotta dopo il crollo delle tribune. La Juventus vinse la finale grazie a un rigore trasformato da Michel Platini, un momento che segnò l’inizio di un nuovo ciclo per il calcio italiano. La delegazione azzurra, presente al campo di Bruxelles, ha voluto rendere omaggio a chi perse la vita in quel tragico evento, ricordando l’importanza del ricordo e della responsabilità.

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La memoria vive nel calcio, anche quando il presente è concentrato su nuove sfide e risultati. La targa commemorativa, posta all’ingresso dello stadio, è un simbolo di rispetto e di consapevolezza. La presenza di figure chiave del calcio italiano, come il commissario federale Malagò e il tecnico Mancini, ha dato ulteriore peso all’atto. La scelta di ricordare l’Heysel in un momento di gara non è casuale: il calcio, pur essendo un gioco, è anche un’istituzione che porta con sé il peso del passato.

Un gesto simbolico per il presente

La partita Belgio-Italia, che si giocherà domenica 15 novembre, è l’ultima della Nations League, un torneo che ha visto l’Italia affrontare diverse sfide e conquistare importanti risultati. Tuttavia, il momento simbolico della targa dell’Heysel ha messo in luce un aspetto che va al di là del risultato: il rispetto per chi ha vissuto e perso la vita nel calcio. La delegazione azzurra, con il suo gesto, ha dato un messaggio chiaro: il calcio non è solo competizione, ma anche memoria e responsabilità.

Il ricordo dell’Heysel rimane un punto di riferimento per il calcio italiano, un evento che ha cambiato la storia del nostro sport. La targa, visitata da tifosi e giocatori, è un luogo di riflessione e di rispetto. La delegazione azzurra, con il suo gesto, ha dato un’ulteriore testimonianza del legame tra il presente e il passato, tra il calcio e la sua storia. Un momento che non si perde nel tempo, ma che vive nel ricordo e nel rispetto. La partita Belgio-Italia, pur essendo un evento sportivo, è anche un’occasione per ricordare chi non è più con noi.

Strage dell’Heysel: 39 vittime, 32 italiane

Partita Juventus-Liverpool: 29 maggio 1985

Delegazione azzurra: Malagò, Ranieri, Mancini, Scalvini

La scelta di ricordare l’Heysel in un contesto di gara non è casuale: il calcio, pur essendo un gioco, è anche un’istituzione che porta con sé il peso del passato. La targa commemorativa, posta all’ingresso dello stadio, è un simbolo di rispetto e di consapevolezza. La presenza di figure chiave del calcio italiano, come il commissario federale Malagò e il tecnico Mancini, ha dato ulteriore peso all’atto. La delegazione azzurra, con il suo gesto, ha dato un messaggio chiaro: il calcio non è solo competizione, ma anche memoria e responsabilità.