Rudi Garcia: “Due colloqui per il Manchester United, ma hanno scelto un altro allenatore”

Rudi Garcia ha rivelato di aver partecipato a due colloqui per la panchina del Manchester United, ma alla fine la scelta è andata a favore di un altro allenatore. L’allenatore, reduce dal Mondiale con la squadra del Belgio, ha espresso la sua delusione ma anche la sua soddisfazione per l’esperienza vissuta. “Ho fatto due colloqui per il Manchester United, ma alla fine hanno scelto diversamente”, ha detto. Il suo periodo a Napoli, pur breve, è stato caratterizzato da un rapporto di rispetto con il presidente, nonostante la sua decisione di prendere autonomia nelle scelte di allenatore.

Colloqui con il Manchester United

Rudi Garcia ha confermato di aver partecipato a due colloqui per la panchina del Manchester United, un club che ha sempre suscitato interesse nel mondo del calcio. “Sì, ho fatto due colloqui per lavorare in questo fantastico club, uno dei migliori al mondo”, ha dichiarato. L’allenatore ha sottolineato come il club inglese fosse un’opportunità importante, ma alla fine la scelta è andata a favore di un altro allenatore. “Era un incarico ad interim e mi chiesero cosa avrei fatto una volta terminato. Dissi loro che avrei fatto così bene che sarei rimasto a Manchester, ma diedero il lavoro a Ralf Rangnick”, ha spiegato.

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Il periodo a Napoli

Il periodo a Napoli, pur breve, ha lasciato un segno nel cuore di Rudi Garcia. “Persino a Napoli – ci sono rimasto solo quattro mesi prima di essere esonerato dal presidente, non per i risultati ma perché volevo prendere le decisioni che un allenatore dovrebbe prendere – mi sono divertito”, ha ricordato. L’allenatore ha espresso una certa soddisfazione per il lavoro svolto, nonostante la breve durata del mandato. “Sono mediterraneo per natura e ho il sangue caldo. Ho allenato in grandi squadre dove i tifosi creavano un’atmosfera incredibile: Roma, Marsiglia, Lione, Napoli. Questo comporta pressione e può essere complicato, ma è anche meraviglioso quando si vince”, ha aggiunto.

Rudi Garcia ha anche parlato del suo rapporto con il calcio, ricordando i suoi primi ricordi legati al calcio, come i Mondiali 2006 vinti dall’Italia. “Il mio primo ricordo legato al calcio: i Mondiali 2006 vinti dall’Italia del ct Marcello Lippi: Buffon; Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso; Camoranesi, Gattuso, Pirlo, Perrotta; Totti; Toni”, ha ricordato. L’allenatore ha espresso un forte legame con il calcio e con i suoi protagonisti, sottolineando l’importanza di una squadra che possa dare il meglio di sé.

Infine, Rudi Garcia ha espresso un desiderio personale: “Spero solo che quando giocherai in Francia, il pubblico non ti criticherà”, ha detto, riferendosi a un episodio legato a un giocatore che aveva subito una squalifica. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di una gestione equilibrata tra sport e politica, nonostante le sfide che possono emergere in contesti complessi.