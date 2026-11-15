Hase e Volodin vincono a Skate America 2026 con un dominio netto nelle coppie

A partire dal 15 novembre 2026, si è conclusa la gara delle coppie del Skate America 2026, con un trionfo netto del binomio tedesco Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin. I due atleti, noti per la loro tecnica e la loro coerenza, hanno dominato la competizione, ottenendo un punteggio di 200.79, superando di nove lunghezze il secondo classificato, la coppia statunitense Alisa Efimova e Misha Mitrofanov, che hanno totalizzato 191.79. La vittoria è arrivata in una gara a senso unico, con un’ottima performance che ha lasciato pochi margini di errore ai concorrenti.

Un’ottima esecuzione con elementi di qualità

Il successo di Hase e Volodin si deve in gran parte alla loro capacità di eseguire elementi di alta difficoltà con precisione e fluidità. Tra i piatti forti della loro performance, il triplo twist, il triplo flip lanciato e i sollevamenti hanno giocato un ruolo chiave. Tuttavia, i due atleti hanno lasciato sul piatto un elemento, ovvero il triplo rittberger lanciato, eseguito soltanto da un giro, e hanno realizzato in precedenza in modo leggermente falloso anche il triplo salchow, un salto in parallelo valutato con un grado di esecuzione negativo.

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Nonostante questo, la qualità complessiva del loro programma ha permesso loro di firmare il miglior libero, con un punteggio di 128.08 (59.91, 68.17), che ha portato a un totale di 200.79. Questo risultato ha reso la loro vittoria quasi insuperabile, anche se la concorrenza è stata molto forte. La Svizzera, il Canada e la Francia hanno chiuso al quinto posto, dimostrando come il livello del pattinaggio artistico sia in continuo miglioramento.

Una rimonta sorprendente dei connazionali

Un risultato di grande interesse è stato il terzo posto conquistato a sorpresa dai connazionali Katie McBeath e Balazs Nagy, che hanno ottenuto un punteggio di 187.13. I due atleti, quinti nel corto, hanno sfruttato i tanti errori commessi dai diretti avversari per compiere una rimonta significativa. La loro performance ha dimostrato come la competitività nel pattinaggio artistico sia sempre più alta. La gara ha visto anche la partecipazione di altre coppie di alto livello, tra cui la coppia canadese Ava Kemp e Yohnatan Elizarov, che hanno chiuso al quarto posto con 181.62, e la coppia francese Aurelie Faula e Theo Belle, che hanno ottenuto 152.23. La classifica finale ha visto la Germania in testa, seguita dagli Stati Uniti, la Svizzera e il Canada, con una differenza di punteggio che ha reso la vittoria di Hase e Volodin quasi un dato scontato.

Nella tarda serata italiana, l’evento si è concluso con la free dance, in gara per l’Italia Noemi Maria Tali e Noah Lafornara, e con il libero femminile, in cui Ami Nakai ha dimostrato una grande capacità di espressione e tecnica. Il successo di Hase e Volodin a Skate America 2026 conferma la loro posizione di leadership nel pattinaggio artistico e sottolinea la loro capacità di mantenere un livello di prestazione elevato anche in un contesto altamente competitivo.