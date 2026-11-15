Juventus punta su Alejandro Balde in prestito per gennaio, Spalletti cerca alternative

La Juventus ha iniziato a sondare la pista di Alejandro Balde, esterno sinistro del Barcellona, per un possibile prestito a gennaio. L’obiettivo del club bianconero è colmare le lacune lasciate in eredità dalla sessione estiva, soprattutto nella posizione di esterno sinistro. Le prestazioni non esaltanti di Andrea Cambiaso e Juan Cabal hanno convinto la dirigenza a cercare alternative, tra cui il talento spagnolo, che potrebbe arrivare in prestito senza un pagamento immediato. La Juventus valuta questa opzione come una soluzione low cost per la prossima finestra di mercato, rimandando una spesa più importante a giugno.

Un’alternativa per Spalletti

Se la Juventus dovesse procedere con l’acquisto di Balde, Luciano Spalletti, allenatore del club, potrebbe cercare alternative per il ruolo di esterno sinistro. Tra le opzioni considerate, si segnala David Raum, esterno del Lipsia in scadenza di contratto, e Juan Miranda del Bologna, profilo molto apprezzato da Spalletti. Entrambi sono giocatori con potenziale e capacità che potrebbero soddisfare le esigenze del tecnico. Inoltre, la dirigenza ha anche tenuto d’occhio Destiny Udogie, attaccante del Tottenham, che potrebbe tornare in Serie A dopo un periodo di poco minutaggio.

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Le condizioni di Balde

Alejandro Balde, classe 2003, è un prodotto della Masia e ha trovato finora poco spazio sotto le direttive di Hansi Flick. Il giocatore ha giocato solo 5 partite in Liga, rimanendo in campo per più di 45 minuti solo in occasione della sfida contro il Real Madrid. L’allenatore tedesco ha espresso dubbi sul rendimento del calciatore: “Non ha la fiducia necessaria nel suo gioco, in questo momento”. Queste parole aprono a scenari di mercato molteplici, con la Juventus che ha già preso informazioni presso l’entourage del giocatore, rappresentato dall’agente portoghese Jorge Mendes.

Il contratto di Balde con il Barcellona scade a giugno 2028, e al momento non arrivano segnali di un prolungamento. La valutazione del suo cartellino si attesta intorno ai 40 milioni di euro, ma il suo recente scadimento di forma e la difficoltà del club catalano di trovare squadre disposte ad investire una somma simile a gennaio potrebbero aprire a soluzioni alternative come la cessione in prestito secco. La Juventus potrebbe quindi optare per questa opzione, permettendosi di valutare meglio il talento del giocatore prima di decidere un acquisto a lungo termine. Nonostante le opzioni in entrata, la Juventus dovrà anche valutare le alternative interne, cercando di migliorare la squadra senza spendere troppo. La ricerca di un esterno sinistro rappresenta un’area chiave per la prossima stagione, e la dirigenza bianconera continuerà a monitorare le mosse dei concorrenti per non perdere l’occasione di rafforzare il reparto.