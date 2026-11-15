Mancini convoca Alphadjo Cisse e Liberali, Esposito escluso per condizione

Roberto Mancini ha reso noto l’elenco dei convocati per la partita contro il Belgio, in programma a Bruxelles. Tra i giocatori selezionati, spiccano le prime chiamate per Alphadjo Cisse e Mattia Liberali, mentre Sebastiano Esposito è stato escluso per motivi di condizione. L’attaccante del Milan e il difensore del Como fanno il loro esordio in nazionale, in un contesto di squadra che dovrà affrontare una sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di finale della Nations League.

Convocazioni per Nations League: nuovi volti e conferme

La lista dei giocatori convocati da Mancini include nomi noti e nuove opportunità per alcuni talenti emergenti. Tra i portieri, Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma e Guglielmo Vicario sono i protagonisti. Nei difensori, si registrano conferme per Honest Ahanor, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori, mentre si registrano esclusioni per giocatori in difficoltà. Alphadjo Cisse e Mattia Liberali, entrambi in fase di crescita, sono i nuovi volti che si aggiungono al gruppo.

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La scelta di Mancini riflette una strategia di rinnovamento e di affidabilità.

Il ct ha scelto di non includere Sebastiano Esposito, nonostante la sua esperienza, a causa di una condizione non al top. L’attaccante del Sassuolo, protagonista di un rigore fallito contro la Francia, non è stato incluso nella lista. Al suo posto, si registrano esclusioni per giocatori in difficoltà, come Federico Gatti e Samuele Ricci. La squadra, però, si arricchisce di nuovi elementi, come Alphadjo Cisse e Liberali, che potrebbero giocare un ruolo chiave nella prossima partita.

La squadra in vista della Nations League

La formazione di Mancini per la Nations League include un mix di esperienza e potenziale. Tra i centrocampisti, Nicolò Barella, Issa Doumbia e Nicolò Fagioli sono i nomi più noti, mentre Niccolò Pisilli e Mattia Liberali rappresentano le nuove opportunità. Gli attaccanti, invece, vedono la presenza di Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca e Antonio Vergara. La squadra, però, dovrà affrontare un avversario di alto livello, il Belgio, e la preparazione sarà cruciale per raggiungere i quarti di finale.

La sfida contro il Belgio è una prova importante per la squadra.

La partita contro il Belgio rappresenta un momento cruciale per l’Italia, in vista della Nations League. La squadra dovrà dimostrare coesione e capacità di reazione, soprattutto dopo le ultime partite. Mancini, con la sua scelta di giocatori, ha cercato di bilanciare esperienza e potenziale, puntando su nuovi volti come Alphadjo Cisse e Liberali. La sfida sarà dura, ma la squadra ha le carte in mano per raggiungere i quarti di finale.

Alphadjo Cisse: attaccante del Milan, esordiente in nazionale.

Mattia Liberali: difensore del Como, in fase di crescita.

Sebastiano Esposito: escluso per condizione.