Tyrrell Hatton vince a Dubai, McIlroy vince la Race al fotofinish. Laporta si avvicina al PGA Tour

Il weekend del golf si è chiuso a Dubai con due vittorie di rilievo e un risultato che ha messo in luce la continuità di un atleta in crescita. Tyrrell Hatton ha vinto il DP World Tour Championship, mentre Rory McIlroy ha conquistato la Race to Dubai al fotofinish. Francesco Laporta, pur non riuscendo a raggiungere il PGA Tour, ha comunque concluso la stagione con un risultato di prestigio. Il torneo, che si è svolto al Jumeirah Golf Estates, ha visto tre risultati di spicco: la vittoria di Hatton, la vittoria di McIlroy e la vicinanza di Laporta al PGA Tour.

La vittoria di Tyrrell Hatton

Tyrrell Hatton ha dominato il DP World Tour Championship, vincendo con un totale di -6. L’inglese ha sfruttato la sua eccellente forma per conquistare una vittoria prestigiosa, che gli permette di chiudere al terzo posto nella Race to Dubai. La sua prestazione ha messo in mostra una stagione solida e costante, con risultati di alto livello in diversi tornei. La vittoria di Hatton ha anche spostato la classifica, mettendo in difficoltà alcuni dei migliori giocatori del circuito.

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La vittoria di Hatton ha messo in luce una stagione di alto livello e una forma costante.

Rory McIlroy vince la Race al fotofinish

Rory McIlroy ha vinto la Race to Dubai per l’ottava volta in carriera, grazie a un secondo posto a -10. Il nordirlandese ha mostrato una grande resistenza nella finale, con un ultimo giro da -5 che ha deciso la vittoria. La sua prestazione ha messo in luce una stagione di alto livello, con un record di successi nell’ordine di merito. McIlroy ha raggiunto il numero di vittorie ottenute da Colin Montgomerie, un traguardo che conferma la sua posizione tra i migliori del circuito. La vittoria di McIlroy ha anche spostato la classifica, con Eugenio Chacarra che ha finito terzo, ma condannato dal fatto di avere accanto a sé Oliver Lindell, che ha concluso a -7. Lindell, con una performance mirabile, ha messo in difficoltà i migliori giocatori del circuito, dimostrando una grande capacità di concentrazione.

La vittoria di McIlroy ha messo in luce una carriera di successi e una posizione tra i migliori del circuito.

Francesco Laporta, pur non riuscendo a ottenere una carta per il PGA Tour, ha comunque concluso la stagione con un risultato di prestigio. Il pugliese ha finito il torneo a -7, in quinta posizione, ma non ha raggiunto il 19° posto nella Race to Dubai, che è il 13° tra coloro che possono avere la carta americana. Nonostante ciò, Laporta ha dimostrato una grande continuità, con un ultimo mese di gioco di alto livello, in cui ha giocato a contatto con i migliori del circuito.

La stagione di Laporta è considerata la migliore della sua carriera, con una grande continuità e una forma costante. Il risultato ottenuto in Race to Dubai gli permetterà di giocare l’Open Championship 2027 a St. Andrews, un traguardo che rappresenta un passo importante nella sua carriera. Dietro di lui, a -6, si è piazzato Dan Bradbury, mentre Gregorio De Leo ha concluso il torneo al 47° posto, con un 51° posto nella Race to Dubai.