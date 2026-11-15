Napoli, cessioni in vista a gennaio: quattro giocatori potrebbero lasciare per fare cassa

Il Napoli si prepara a un’operazione di rinnovamento invernale, con quattro giocatori tra i possibili partenti per fare cassa e finanziare nuovi acquisti. La società, in difficoltà sia in campo che fuori, ha deciso di valutare le cessioni di André-Frank Anguissa, Lorenzo Lucca, Noa Lang e Sam Beukema, tutti in lizza per lasciare a gennaio. L’obiettivo è rafforzare la rosa e migliorare il bilancio, un passo necessario per permettere al tecnico Massimiliano Allegri di svoltare la stagione.

Anguissa, il caso più delicato

Il centrocampista camerunense, André-Frank Anguissa, è uno dei nomi più discussi. Il suo contratto scade a giugno, ma non sembra esserci la volontà di rinnovarlo. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, ha espresso l’intenzione di ringiovanire la rosa e migliorare il bilancio, fattori che potrebbero portare Anguissa a lasciare già tra un mese e mezzo. L’età del giocatore, indicata come 30 anni, rappresenta un ulteriore motivo di preoccupazione per la società.

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La decisione di cedere Anguissa potrebbe segnare un cambio di rotta per il Napoli.

Le cessioni per fare cassa

Lucca, Lang e Beukema sono stati acquistati a un costo complessivo di circa 80 milioni di euro, un investimento che il Napoli vorrebbe recuperare per permettere nuovi acquisti. L’attaccante Lorenzo Lucca, in particolare, ha accumulato prestazioni negative e sembra essere entrato in una spirale negativa, da cui potrebbe uscire cambiando ambiente. Per Lang, invece, la situazione è ambientale: l’esterno ha litigato con il pubblico durante un match contro la Lazio, e non è da escludere un ritorno al Galatasaray. Beukema, infine, potrebbe lasciare se dovesse arrivare un’offerta interessante.

Le cessioni di questi giocatori potrebbero aprire la strada a nuovi acquisti di giovani talenti.

La decisione di cedere alcuni giocatori non è casuale: il Napoli ha bisogno di una ventata di freschezza per rilanciare la stagione. Con solo 15 punti in 11 partite, la squadra ha bisogno di un cambio di rotta, e le cessioni potrebbero rappresentare un primo passo in questa direzione. Il mercato invernale è quindi un’occasione per rafforzare la squadra e migliorare la posizione finanziaria. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha espresso la volontà di migliorare il bilancio, un obiettivo che potrebbe portare a nuove operazioni di mercato. Il Napoli, purtroppo, non ha potuto fare acquisti di rilievo in estate a causa delle mancate cessioni, e ora punta su giovani talenti come Bakola, Coulibaly e Varela. La strategia sembra essere chiara: vendere per comprare, con l’obiettivo di portare una freschezza nuova in squadra. Il mercato invernale potrebbe quindi segnare un punto di svolta per il Napoli, con le cessioni di quattro giocatori come primo passo per un rinnovamento. La società, però, dovrà gestire con attenzione le dinamiche interne e le reazioni del pubblico, che potrebbero influenzare le scelte future.