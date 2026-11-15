Sabatini svela tensioni tra Gasperini e Massara: “Lo avrei preso a pugni”

Walter Sabatini ha rivelato un retroscena sull’ambiente interno della Roma durante la scorsa stagione, svelando una tensione tra l’allenatore Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Frederic Massara. Secondo le dichiarazioni del dirigente, Gasperini avrebbe spinto Massara davanti alla squadra per favorire i suoi amici, un episodio che ha lasciato un segno profondo. “Io l’avrei preso a pugni”, ha detto Sabatini, sottolineando l’intensità delle relazioni interne. L’addio di Massara, avvenuto a maggio, è seguito a distanza da quello di Claudio Ranieri, con cui il rapporto si era deteriorato nel corso della stagione.

Un episodio che ha segnato la stagione

Le relazioni tra Gasperini e Massara si sono rivelate complesse e spesso conflittuali. Sabatini ha spiegato come l’allenatore, pur essendo bravo, abbia avuto comportamenti che hanno danneggiato la figura del direttore sportivo. “Gasperini è bravissimo, ma è diverso da come appare”, ha commentato Sabatini, aggiungendo che l’episodio in questione ha rappresentato un momento di tensione significativo. L’azione di spintonare Massara davanti alla squadra è stata vista come un atto di delegittimazione, con l’obiettivo di favorire altri membri del gruppo. Questo tipo di dinamiche ha contribuito al distacco di Massara, che ha lasciato la Roma a maggio.

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Le differenze di vedute hanno portato a un distacco definitivo. Sabatini ha sottolineato come il rapporto tra i due non fosse mai stato semplice, e che le loro posizioni si fossero gradualmente allontanate. “Le differenze sono state tante, e non sempre si sono risolte in modo costruttivo”, ha spiegato il dirigente. L’addio di Massara ha seguito quello di Ranieri, con cui il rapporto si era deteriorato nel corso del campionato. Questi episodi hanno lasciato un’impronta profonda sull’ambiente giallorosso.

Relazioni complicate tra dirigenti e allenatori

Walter Sabatini ha anche parlato di altri temi legati al calcio, come il rapporto con Mancini e le vittorie di Claudio Lotito. “Non avrei richiamato Mancini in Nazionale, ma ho un buon rapporto con lui”, ha detto, sottolineando come le relazioni tra dirigenti e allenatori siano spesso complesse e influenzate da diversi fattori. Lotito, che ha vinto con la Lazio, ha avuto un rapporto difficile con le ultime proprietà della Roma, un tema che Sabatini ha affrontato con una certa ironia. Il rapporto con i tifosi è un tema delicato, ha commentato, rivelando una visione critica ma non distruttiva del contesto.

Le dichiarazioni di Sabatini hanno dato un’idea più completa del clima interno della Roma, dove le relazioni tra dirigenti e allenatori possono diventare un fattore cruciale per il successo o il fallimento. L’episodio tra Gasperini e Massara rappresenta un esempio di come le dinamiche interne possano influenzare le scelte e le relazioni all’interno di un club. Nonostante le tensioni, Sabatini ha espresso un atteggiamento di rispetto per Gasperini, pur riconoscendo i comportamenti che hanno portato a un distacco definitivo.

Walter Sabatini ha rivelato tensioni tra Gasperini e Massara

Episodio di spintonamento ha segnato la stagione

Relazioni complicate tra dirigenti e allenatori