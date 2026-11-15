Juventus in bilico per Licina: tre club in lizza e Bayern con due opzioni

La Juventus potrebbe perdere uno dei suoi giovani talenti più promettenti, il trequartista tedesco classe 2007 in prestito alla Cremonese, Marco Licina. Il giocatore, di proprietà alla Juventus ma in prestito al club emiliano, è al centro dell’interesse di club come Bayer Leverkusen, Lipsia e Brighton, che hanno espresso interesse per il ragazzo. Il mercato invernale potrebbe vedere un’accelerazione nel suo futuro, con la squadra tedesca che potrebbe muoversi già nel gennaio prossimo.

Il talento in crescita

Marco Licina, classe 2007, ha già conquistato una certa notorietà nel calcio italiano, grazie alle sue prestazioni con la NextGen e con la squadra della Cremonese. Ha giocato 13 volte con la squadra giovanile e ha avuto l’opportunità di allenarsi in estate con la prima squadra, diretta da Maurizio Sarri. Con la Cremonese, ha segnato in Coppa Italia contro il Parma e si è ripetuto nella prima giornata contro il Padova. Nonostante una frattura al polso abbia limitato le sue apparizioni, il ragazzo ha vinto il Premio Gianluca Vialli come miglior giovane della B.

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La Juventus lo considera incedibile

Nonostante l’interesse di club esteri, per la Juventus Licina è considerato un elemento incedibile in questa fase. La squadra bianconera ha investito molto nel ragazzo, prelevandolo a parametro zero dal Bayern Monaco lo scorso febbraio. I bavaresi, però, hanno una clausola di prelazione e il 30% sulla futura rivendita, un aspetto che potrebbe influenzare le decisioni future. Il club tedesco, però, non è l’unica squadra interessata al talento.

Il mercato invernale in movimento

Le squadre che seguono Licina sono diverse e rappresentano diversi contesti: Bayer Leverkusen, Lipsia e Brighton, che si sono interessati al ragazzo. Il mercato invernale potrebbe essere un momento cruciale per il futuro del giocatore, con la possibilità di un trasferimento già nel gennaio prossimo. La Juventus, però, dovrà stare attenta a non perdere un elemento chiave del proprio progetto di sviluppo. Il talento di Licina, però, non è l’unica opzione del Bayern Monaco. Il club tedesco, infatti, ha due assi nella manica, che potrebbero influenzare le decisioni del mercato. Questi due giocatori, non ancora specificati, potrebbero rappresentare un’alternativa per la squadra tedesca, ma non sembrano influenzare direttamente la situazione di Licina. Il futuro di Marco Licina rimane un tema di interesse per il calcio italiano e internazionale. La Juventus, pur essendo attenta al suo futuro, non sembra volerlo abbandonare in fretta. Il talento del ragazzo, però, potrebbe portare a scelte importanti nel mercato invernale, con la possibilità di un trasferimento a breve.