Calò: “La speranza c’è, un onore essere preso in considerazione per la Nazionale”

Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, ha espresso la sua speranza di poter entrare in nazionale, definendo l’idea di essere preso in considerazione un onore. Il giocatore, 29 anni, ha sottolineato come il pensiero alla maglia dell’Italia sia sempre presente nella sua mente, nonostante non abbia ancora ricevuto la chiamata. Calò, in questa prima stagione in Serie A, ha già segnato 5 gol in 11 presenze, con quattro reti consecutive tra ottobre e inizio novembre, che gli hanno permesso di vincere il premio di miglior giocatore del mese. Nonostante i numeri, la convocazione in Nazionale non è arrivata, ma il calciatore non si scoraggia.

Un percorso di sacrificio e passione

Calò ha raccontato di aver iniziato a seguire il calcio fin da bambino, importunando suo padre per avere i quotidiani e portarlo allo stadio. La sua passione per il calcio è nata molto presto, ma non ha sempre seguito la strada giusta. A quattro anni, infatti, aveva già la passione per il pallone, ma solo dopo anni ha capito che non era la sua strada. “Spesso, molto spesso, distruggendo le lampade di casa con quello di spugna per la gioia di mia mamma, prima di capire che il calcio giocato non era la mia strada e allora…” ha detto, con una frase che racchiude la sua storia personale.

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Il giocatore ha anche ricordato come, fino a tre mesi fa, giocasse in Serie B, e l’arrivo in Serie A lo ha colpito molto. Essere proiettato in un attimo in questo circolo mediatico non mi piace, sono molto riservato, ha spiegato, mostrando una personalità estroversa ma anche timida. Nonostante ciò, Calò non ha mai smesso di credere in se stesso e nella sua capacità di fare bene.

Un gioco coraggioso e una carriera in crescita

Calò ha parlato del suo approccio al gioco, definendolo “coraggioso”. Ha sottolineato come abbia imparato a giocare contro le squadre di Alvini, che lo mettevano in difficoltà, e ora capisce meglio il motivo. “Come mai tutto così tardi? Negli anni io ho sicuramente sbagliato qualche scelta, da giovane poi non ti accorgi che il tempo passa velocemente”, ha detto, riconoscendo i propri errori e le scelte fatte nel passato.

Il centrocampista ha anche ricordato alcuni dei suoi goal più significativi, tra cui quelli contro il Como, l’Atalanta e il Sassuolo. Goal preferito? Quello contro il Como, perché è stato il primo. Poi quello con l’Atalanta per difficoltà, poi quello contro il Sassuolo, ha detto, mostrando una profonda connessione con il gioco e con le sue prestazioni. Nonostante non abbia ancora ricevuto la chiamata in Nazionale, Calò non perde la speranza. “La speranza c’è, un onore essere preso in considerazione”, ha concluso, con una frase che sintetizza la sua motivazione e la sua passione per il calcio.