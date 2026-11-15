Juventus, Manchester United su McKennie: Pochettino apre nuovi scenari di mercato

La Juventus non ha incedibili, ma Weston McKennie potrebbe lasciare il club dopo l’arrivo di Mauricio Pochettino al Manchester United. Il centrocampista, titolare fisso di Luciano Spalletti, è stato seguito da tempo da squadre inglesi, ma l’ingresso del tecnico ex ct degli USA potrebbe aprire nuovi scenari di mercato. La sua stima per McKennie, dimostrata anche in campo, potrebbe influenzare le decisioni del club inglese. Weston McKennie, in goal nella vittoria per 6-0 contro Haiti, ha suscitato interesse per la sua duttilità e capacità in zona goal. L’ex ct degli USA, durante il suo periodo negli Stati Uniti, ha potuto osservare il giocatore e ha espresso una stima notevole. Secondo La Gazzetta dello Sport, questa stima potrebbe rappresentare un pericolo per la Juventus, che non ha mai rifiutato la possibilità di cedere il giocatore.

La posizione della Juventus

Giovanni Carnevali, responsabile del mercato, ha chiarito che non ci sono incedibili. La Juventus deve tenere conto delle esigenze di bilancio e del fair play finanziario. Se dovesse arrivare una proposta convincente, i bianconeri prenderebbero in considerazione l’idea di cedere McKennie. La scadenza lunga del contratto, fino al 2030, pone la Juventus in una posizione di forza: il club potrebbe vendere lo statunitense solo a fronte di una maxi-offerta. La squadra ha un problema di numero in mezzo, con gli infortuni di Locatelli e Thuram. McKennie, però, viene visto più come uomo sulla trequarti che non al centro. La sua cessione non è sicuramente il piano A della Juventus, ma si tratta di una pista da tenere d’occhio da qui a gennaio.

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Le sirene inglesi e il futuro di McKennie

Le sirene sulla cessione di McKennie non sono nuove in casa bianconera. Il rinnovo del contratto fino al 2030 aveva spento le voci sulla cessione, ma dopo l’arrivo di Pochettino, queste potrebbero tornare forti. La proprietà dei Red Devils potrebbe essere convinta a puntare forte sul centrocampista, soprattutto se Pochettino dovesse spingere con la propria dirigenza.

La Juventus valuta con attenzione ogni proposta, cercando di mantenere l’equilibrio tra entrate e uscite. Se Pochettino dovesse spingere con la propria dirigenza, ecco che il sacrificato sul mercato potrebbe essere proprio McKennie, per finanziare colpi in altri reparti. La squadra, però, non ha fretta e valuterà ogni proposta con attenzione, cercando di mantenere l’equilibrio tra entrate e uscite. La stima di Pochettino per McKennie potrebbe influenzare le decisioni del Manchester United. La sua duttilità e la sua capacità in zona goal sono elementi che hanno colpito il nuovo allenatore dei Red Devils. Anche se per strapparlo alla Juventus servirà una maxi-offerta, la proprietà potrebbe essere convinta a puntare forte sul centrocampista.