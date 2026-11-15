USA travolgono Haiti 6-0: Pulisic e McKennie in doppietta, Pochettino chiude la sua parentesi americana

La nazionale degli Stati Uniti ha sbaragliato Haiti per 6-0 nella penultima gara della sua parentesi alla guida del ct Mauricio Pochettino, in un match che ha visto la vittoria decisiva e la conferma del talento di giocatori come Christian Pulisic e Weston McKennie. La partita, giocata nell’andata dei quarti di finale della Concacaf Nations League, ha visto i calciatori americani dominare in campo e chiudere la loro avventura con un risultato che ha ipotecato il passaggio alle semifinali.

Una doppietta di Pulisic e un goal di McKennie

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha confermato il suo ottimo momento di forma, segnando una doppietta in un minuto. Il milanista ha trasformato il calcio di rigore del momentaneo 3-0 e poi ha trovato il goal con un sinistro preciso dal limite dell’area. Lo juventino Weston McKennie, invece, ha segnato il 5-0 con un colpo di testa su un corner di Tillman, chiudendo la pratica prima che Folarin Balogun, giocatore monitorato dal club bianconero per gennaio, chiudesse la partita.

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La prestazione di Pulisic ha dimostrato la sua capacità di fare la differenza in un momento cruciale.

Un successo che chiude un’esperienza

Mauricio Pochettino, che si appresta a salutare la nazionale degli Stati Uniti, ha voluto congedarsi chiudendo al meglio la sua parentesi americana. Il 6-0 rifilato ad Haiti è stato la prova del suo lavoro e della sua capacità di guidare una squadra in un momento di grande importanza. Il tecnico argentino, che ha firmato il contratto per il Manchester United fino al 30 giugno 2029, ha espresso emozioni forti durante la conferenza stampa della vigilia dell’ultimo incontro. La vittoria ha messo i giocatori americani in una posizione di vantaggio per il ritorno contro Haiti, dove Pochettino tornerà a dirigere la squadra. La partita di ritorno, in programma nella notte tra martedì e mercoledì prossimi, sarà l’ultimo test per il ct argentino prima di iniziare la sua nuova avventura.

Altri risultati e la prossima sfida

Nelle altre gare dell’andata dei quarti di finale di Concacaf Nations League, è terminata 0-0 la sfida tra Curacao e Panama, mentre il Canada si è imposto per 3-2 sul campo del Guatemala grazie al goal di Jonathan David. Il Messico, invece, è uscito sconfitto per 3-2 in Giamaica. La vittoria degli Stati Uniti contro Haiti non solo ha consolidato la loro posizione nel gruppo, ma ha anche dato un ulteriore boost alla squadra, che si appresta a affrontare la prossima sfida con la consapevolezza di aver chiuso al meglio la sua parentesi con Pochettino.

USA 6-0 Haiti

Pulisic: doppietta

McKennie: goal del 5-0

Pochettino: ultima gara da ct