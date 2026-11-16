La squadra azzurra di combinata nordica ha reso noto i convocati per la tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026-2027, in programma a Ruka, in Finlandia, dal 26 al 29 novembre. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha selezionato Aaron Kostner, Iacopo Bortolas, Domenico Mariotti e Manuel Senoner, con Kostner e Bortolas indicati come i leader del nuovo corso azzurro. La scelta riflette una strategia per affrontare il primo quadriennio “non olimpico” della disciplina, un periodo in cui la combinata nordica non sarà presente alle Olimpiadi Invernali del 2030, che si terranno in Francia. La squadra dovrà dimostrare coesione e competitività in un contesto in rapida evoluzione.

Preparazione in Finlandia per la tappa di Ruka

Il quartetto tricolore partirà per la Finlandia mercoledì 18 novembre per un raduno di allenamento a Rovaniemi, in vista delle gare di Ruka. L’obiettivo è garantire una preparazione ottimale per affrontare le tre prove previste: una individual compact, una gundersen e una mass start, tutte con segmento di salto dal trampolino grande. La località finnica ospiterà il primo atto stagionale del circuito maggiore maschile, mentre le donne debutteranno una settimana più tardi a Lillehammer. La squadra azzurra dovrà affrontare un calendario impegnativo e una competizione in crescita.

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La combinata nordica, presente nel programma delle Olimpiadi Invernali sin dalla prima edizione, è stata rimossa dal calendario delle Olimpiadi del 2030. Questo cambiamento ha suscitato preoccupazioni in diversi Paesi, tra cui la Germania, che ha espresso l’allarme: “Si può sopravvivere fino al 2028, poi sarà tutto finito”. L’Ösv, organismo che supporta la disciplina, garantisce il sostegno fino al 2029, ma non oltre. La situazione rappresenta un momento cruciale per la sopravvivenza della combinata nordica a livello internazionale.

Un futuro in bilico per la disciplina

La squadra azzurra, con Kostner e Bortolas come protagonisti, dovrà affrontare questa sfida con determinazione, cercando di mantenere la competitività in un contesto in rapida evoluzione. La Coppa del Mondo di Ruka rappresenta un’occasione importante per dimostrare la forza e la coesione del nuovo corso azzurro. La scelta di Pertile si basa su una strategia mirata a rafforzare la posizione della squadra in un quadriennio senza Olimpiadi, un periodo che potrebbe influenzare la visibilità e la longevità della disciplina. La combinata nordica, pur essendo una disciplina storica, deve adattarsi a nuove dinamiche e sfide. La squadra azzurra, con i suoi leader, dovrà dimostrare capacità di adattamento e coesione per affrontare un futuro in bilico. La preparazione a Rovaniemi è un passo fondamentale per raggiungere gli obiettivi in vista delle gare di Ruka, un evento chiave per la stagione 2026-2027.

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