Bezzecchi trionfa al GP Indonesia 2026, Martin sorpassa Marquez

Bezzecchi trionfa al GP Indonesia 2026

Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi oggi, domenica 11 ottobre, il fine settimana del GP dell’Indonesia, con la consueta gara classica disputata sul circuito di Mandalika. La diciassettesima tappa stagionale del calendario di MotoGP ha visto il trionfo di Marco Bezzecchi, azzurro in sella all’Aprilia, che ha preceduto gli spagnoli Raul Fernandez e Jorge Martin. Bezzecchi, con questa vittoria, recupera terreno nella classifica iridata, confermando la sua posizione di forte contendente per il titolo.

Bezzecchi si conferma leader del campionato La vittoria di Bezzecchi ha visto un’azione di grande intensità, con un contro-sorpasso decisivo di Jorge Martin su Marc Marquez, che ha ceduto il primato nella graduatoria generale. Martin, con il podio odierno, è tornato in vetta al Mondiale, grazie a una prestazione eccezionale. Il nipponico AI Ogura ha chiuso al quarto posto, mentre Pedro Acosta, anche lui spagnolo, ha preceduto il connazionale Marquez, che ha visto il suo primato in classifica scardinato.

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La classifica del GP Indonesia 2026

L’ordine d’arrivo della gara ha visto i seguenti tempi: Marco Bezzecchi (Aprilia) ha preceduto Raul Fernandez (Aprilia) e Jorge Martin (Aprilia), che ha chiuso al terzo posto. AI Ogura (Aprilia) ha completato la top ten, seguito da Pedro Acosta (KTM), che ha preceduto Marc Marquez (Ducati), che ha visto il suo primato in classifica cedere. Alex Marquez (Ducati) ha chiuso settimo, mentre Fabio Di Giannantonio (Ducati) ha preceduto Fabio Quartararo (Yamaha). Altri piloti in classifica Tra i piloti che hanno completato la gara, Enea Bastianini (KTM) e Brad Binder (KTM) hanno chiuso al decimo e undicesimo posto, rispettivamente. Luca Marini (Honda) e Johann Zarco (Honda) hanno completato la classifica, con Franco Morbidelli (Ducati) che ha preceduto Alex Rins (Yamaha). Diogo Moreira (Honda) e Maverick Viñales (KTM) hanno chiuso al sedicesimo e diciassettesimo posto, rispettivamente.

Ritiri e commenti

Tra i piloti che hanno visto interrompere la gara, Toprak Razgatlioglu (KTM), Francesco Bagnaia (Ducati) e Jack Miller (Ducati) hanno ritirato la loro partecipazione. Fermin Aldeguer (KTM) ha visto il suo giro interrotto. I commenti dei giornalisti hanno sottolineato l’importanza della vittoria di Bezzecchi e del sorpasso di Martin su Marquez, che ha avuto un impatto significativo sulla classifica generale. Un evento di grande interesse per il campionato La gara ha visto un’azione intensa e coinvolgente, con un’attenzione particolare sulle prestazioni dei piloti italiani e spagnoli. La vittoria di Bezzecchi e il podio di Martin hanno messo in luce la competitività del campionato, con un’attenzione particolare sulle posizioni in classifica. La gara ha rappresentato un momento importante per il Motomondiale 2026, con un impatto significativo sulle prossime tappe del calendario.