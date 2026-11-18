Amaia Montero, voce della band spagnola La Oreja de Van Gogh, ha raccontato i suoi anni più difficili e ha lanciato un messaggio di speranza dopo la sua ripresa. La cantante, che ha trascorso sette anni in ospedale e ha vissuto un periodo di profonda sofferenza, ha parlato in una recente intervista con EL PAÍS. L’artista ha sottolineato come superare il dolore e tornare a suonare con i compagni di band sia un traguardo estremamente significativo. La sua esperienza, descritta come un “inferno”, ha trovato un’eco nella sua voce e nel suo messaggio di resilienza.

Un passato segnato da sofferenza e lotta

Amaia Montero ha ricordato i momenti più difficili della sua vita, durante i quali ha dovuto affrontare un grave problema di salute mentale. La cantante ha spiegato che ha trascorso sette anni in ospedale e ha vissuto un periodo in cui ha pensato di togliersi la vita. “Quando ti tiri fuori dall’inferno, quando ti tiri fuori da sette anni in letto… superarlo è la hostia”, ha detto, usando un’espressione popolare per esprimere la sua emozione. I medici che l’hanno seguita hanno espresso ammirazione per la sua forza e per il suo ritorno alla musica.

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Un messaggio di speranza e una nuova vita

La cantante ha anche criticato le critiche e i commenti negativi su internet, che spesso si concentrano sul suo aspetto fisico. Tuttavia, ha sottolineato che il danno maggiore è stato fatto al gruppo, alla sua famiglia e al team che ha supportato la sua gira, composto da circa 150 persone. “Non è il fisico che mi fa soffrire, ma il danno che le mie critiche hanno causato a tutti quelli che mi hanno supportato”, ha detto. La sua esperienza ha trovato un eco nella sua musica e nel suo messaggio di speranza.

La band, che ha accolto con sostegno e lode la sua ripresa, ha anche annunciato un tour internazionale di oltre sessanta concerti per il prossimo anno. La gira, che si svolgerà a partire da gennaio o febbraio del 2027, è parte di un progetto più ampio che include la registrazione di un nuovo disco. La Oreja de Van Gogh, con la sua storia e la sua evoluzione, continua a essere un simbolo di resilienza e di passione per la musica.

La cantante ha anche parlato del passato, ricordando l’uscita di Leire Martínez, che ha sostituito Amaia nel 2008 e ha lasciato la band nel 2024. Xabi San Martín, uno dei membri del gruppo, ha ammesso che il cambio potrebbe essere stato comunicato meglio. Nonostante questo, la band ha espresso il suo sostegno per Amaia e ha lodato la sua forza e la sua evoluzione artistica. La storia di Amaia Montero è un esempio di resilienza e di speranza. Dopo anni di sofferenza e lotta, la cantante ha trovato un nuovo inizio, con un tour internazionale e un progetto musicale in arrivo. Il suo messaggio, nato da un passato difficile, è un invito a non smettere mai di credere in se stessi.