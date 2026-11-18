La Audiencia Nacional ha aperto un’indagine giudiziaria contro Julio Iglesias, accusato di presunti delitti sessuali e tratta di persone, a seguito di una querella presentata da due ex dipendenti che sostengono di aver subìto abusi durante il loro lavoro presso le proprietà del cantante in Bahamas e Repubblica Dominicana. L’inchiesta, guidata dal magistrado Antonio Piña, ha ricevuto il via libero per ulteriori indagini e per l’interrogatorio del cantante, fissato al 3 febbraio. L’evento segna un nuovo passo avanti nel procedimento iniziato nel 2026, quando le due donne avevano presentato una denuncia iniziale alla Procura, ma era stata archiviata per mancanza di competenza territoriale.

Un cambio di posizione della Procura

Il caso ha visto un cambio di posizione del Ministerio Público, che inizialmente aveva rifiutato di indagare su accuse di tratta di persone e condizioni di lavoro abusive, considerando che gli eventi in questione si sarebbero verificati fuori dal territorio spagnolo. Tuttavia, dopo aver interrogato le due donne, la Procura ha modificato la sua posizione e ha sostenuto che la Audiencia Nacional potesse assumere la competenza per l’indagine. Le due donne avevano già rivolto la loro denuncia all’organizzazione Women’s Link Worldwide, che ha supportato la loro richiesta di giustizia.

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La querella include accuse di delitti sessuali, lesioni e tratto di persone, con specifico riferimento a condizioni di lavoro abusive e possibili forme di servidumbre. Il magistrado Piña ha ritenuto sufficienti i dati per avviare le indagini e ha fissato l’interrogatorio del cantante. La decisione non implica una condanna, ma segna l’inizio di un processo per chiarire i fatti.

Un percorso giudiziario complesso

Le due donne, che avevano inizialmente denunciato i fatti alla Procura, hanno deciso di presentare direttamente la querella alla Audiencia Nacional, un passo che ha portato a un cambio di rotta nel caso. La situazione ha visto un’evoluzione significativa nel corso del 2026, con un’azione legale che ha portato alla decisione di aprire un’indagine. La Procura, dopo aver riconsiderato la sua posizione, ha supportato l’azione della Audiencia Nacional, permettendo così l’avvio delle indagini. La decisione del magistrato Piña ha aperto la strada a ulteriori indagini, anche se il processo è ancora in fase iniziale. La querella, presentata da due donne che hanno lavorato presso le proprietà del cantante, ha visto un cambiamento di rotta nel corso del 2026, con un’azione legale che ha portato alla decisione di aprire un’indagine. La situazione rimane in fase di sviluppo, con l’attenzione concentrata sulle prove e sulle dichiarazioni del cantante.

La Audiencia Nacional ha accolto la querella e ha fissato l’interrogatorio del cantante, un passo che potrebbe segnare un’evoluzione significativa nel caso. La decisione del magistrato Piña ha aperto la strada a ulteriori indagini e a un interrogatorio del cantante, che potrebbe portare a ulteriori sviluppi. La querella, presentata da due donne che hanno lavorato presso le proprietà del cantante, ha visto un cambiamento di rotta nel corso del 2026, con un’azione legale che ha portato alla decisione di aprire un’indagine.

La situazione rimane in fase di sviluppo, con l’attenzione concentrata sulle prove e sulle dichiarazioni del cantante. La querella, presentata da due donne che hanno lavorato presso le proprietà del cantante, ha visto un cambiamento di rotta nel corso del 2026, con un’azione legale che ha portato alla decisione di aprire un’indagine. La situazione rimane in fase di sviluppo, con l’attenzione concentrata sulle prove e sulle dichiarazioni del cantante.