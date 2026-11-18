Lucía, una donna di 100 anni, ha realizzato il suo sogno di nuotare con la campionessa olimpica Ona Carbonell, grazie al programma Adopta Un Abuelo. L’iniziativa, nata nel 2014, ha permesso a Lucía di tornare a nuotare in una piscina, accompagnata da una delle più prestigiose atlete della storia della natazione. L’evento, che si è svolto al Centro Maná di Chamberí, ha visto Lucía godere di un momento speciale, con una dimostrazione privata di natazione sincronizzata e un regalo simbolico: un gorro della selezione spagnola di natazione, firmato da Ona Carbonell.

Un sogno realizzato grazie al volontariato

Lucía ha iniziato a nuotare nel 1951, quando aveva 25 anni. Dopo decenni di attività, ha smesso progressivamente a causa della ridotta mobilità. Il desiderio di nuotare per il suo centesimo compleanno è stato realizzato grazie al programma Adopta Un Abuelo, che si occupa di accompagnare le persone anziane in situazioni di solitudine. La Fondazione ha trasformato il desiderio di Lucía in un’esperienza condivisa con una campionessa olimpica, un evento che ha suscitato emozione e gioia.

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Un impegno sociale che cambia vite

Il programma Adopta Un Abuelo si basa su un’idea semplice ma profonda: connettere generazioni e offrire compagnia a chi è in difficoltà. Dal 2014, il progetto ha raggiunto più di 16.000 anziani, grazie a oltre 26.000 volontari, che hanno dedicato più di 90.000 ore di accompagnamento. L’obiettivo è far sentire le persone anziane ascoltate, accompagnate e amate, mentre i volontari imparano valori e esperienze di vita. Tra i desideri realizzati, ci sono viaggi, incontri con famosi atleti e persino la possibilità di assistere a un incontro del Real Madrid.

Ona Carbonell, che ha partecipato all’evento, ha sottolineato l’importanza del ruolo delle persone anziane nella società. “La loro esperienza e la loro presenza sono fondamentali per il progresso e la coesione sociale”, ha detto. La sua partecipazione al programma ha dato un’importante testimonianza di solidarietà e di rispetto per l’età avanzata. Per Lucía, l’esperienza è stata un momento di gioia e di riconoscimento: “Darte le grazie non è sufficiente. Lloro di gioia. Me ha dato molto piacere pensare che nuotassi con una campionessa. Questo è vita”, ha dichiarato. Il programma Adopta Un Abuelo ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale, riconoscendo il suo impatto positivo sulle comunità. Con un’azione semplice ma significativa, il progetto ha dimostrato come la solidarietà possa creare connessioni e dare un senso di appartenenza a chi si sente solo. La collaborazione tra Lucía e Ona Carbonell rappresenta un esempio di come il volontariato possa trasformare desideri in realtà, unendo passato e futuro in un’unica esperienza umana.