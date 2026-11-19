Aitana, durante la cerimonia dei GQ Men of the Year 2026, ha lanciato un appello per un futuro in cui si continui ad avanzare e non si retroceda, in un momento cruciale per le elezioni generali del 29 novembre. La cantante, ricevendo il premio Mujer del Año, ha sottolineato l’importanza dell’empatia, dell’uguaglianza e della difesa dei diritti sociali, in un contesto di forte dibattito politico. Aitana ha espresso preoccupazioni per la situazione di tanti giovani e per la continua incertezza che caratterizza il loro futuro.

Un appello per un futuro migliore

Durante il suo discorso, Aitana ha espresso la sua visione di una società in cui si rispettino i diritti di tutti e si continui a progredire. “Cada vez tengo más claro que me gustaría vivir en una sociedad que, aunque pensemos diferente, tengamos todos empatía, que se respeten los derechos de todo el mundo y, sobre todo, que sigamos avanzando y no retrocediendo, por favor”, ha detto. Queste parole hanno suscitato un forte interesse e sono state interpretate da molti come un appello a una politica progressista.

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Aitana ha anche parlato delle difficoltà che affrontano i giovani, in particolare quelli della sua generazione, che non riescono a costruire un futuro stabile. “Me es inevitable pensar sobre todo en gente de mi generación a la que le es imposible independizarse, a la que le es imposible vivir una vida tranquila aunque trabaje muchísimo y a la que le es imposible pensar en un futuro sin incertidumbre”, ha sottolineato. La cantante ha espresso preoccupazione per il fatto che molti giovani vivano con miedo e non con speranza.

Un legame speciale con Los Javis

Accanto a Aitana, durante la cerimonia, hanno ricevuto un riconoscimento anche Javier Calvo e Javier Ambrossi, noti come Los Javis. La cantante ha espresso il suo apprezzamento per il loro lavoro e per il loro impatto nella cultura spagnola. “Son un orgullo nacional, y ya internacional, para absolutamente todos. Para mí, ellos son muy importantes desde que yo era una niña, que tenía 18 años, cuando les conocí”, ha detto Aitana, ricordando il loro sostegno quando si è trasferita a Madrid da sola.

La cantante ha espresso orgoglio per la loro carriera e per i riconoscimenti che stanno ricevendo. “Muy orgullosa de todo lo que están consiguiendo, todos los premios que les están dando y todos los que se van a llevar”, ha dichiarato, sottolineando il loro ruolo importante nella sua vita. Aitana ha anche ricordato che vive in una situazione privilegiata, ma non può ignorare le difficoltà di tanti giovani. “Seguimos viviendo con miedo. Seguimos viviendo con violencia y seguimos vivendo en desigualdad”, ha detto, evidenziando la necessità di non retrocedere nei diritti conquistati. La sua richiesta di continuare ad avanzare e non retrocedere è stata vista come un forte messaggio per la società e per la politica.