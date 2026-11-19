Stephan El Shaarawy, attaccante del Genoa, ex Roma e Milan, ha parlato in un’intervista di alcuni momenti chiave della sua carriera, tra passato, presente e futuro. L’attaccante ha espresso emozioni e riflessioni su esperienze significative, tra cui la sua permanenza al Milan, la parentesi in Cina e la sua recente decisione di tornare al Genoa. Tra i temi più ricorrenti, il giocatore ha anche toccato la finale di Europa League del 2023 e il ruolo di Daniele De Rossi.

Un passato ricco di successi e sfide

El Shaarawy ha ricordato come il suo secondo anno al Milan fosse stato il più prolifico e il più bello della sua carriera. Tuttavia, negli anni successivi ha subìto due infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per molto tempo. “Non sono stati periodi semplici”, ha detto, “non giocavo ed ero frustrato. Capitò tutto velocemente, un anno molto intenso dentro e fuori dal campo: i primi contratti con gli sponsor, le prime pubblicità, le prime copertine. Ti trovi dentro un mondo molto più grande di te, che sicuramente non è facile gestire”.

Pubblicità

Il giocatore ha anche sottolineato l’importanza del sostegno della famiglia, che lo ha aiutato a rialzarsi dopo i momenti difficili. “Ho avuto tanto sostegno dalla mia famiglia che mi ha aiutato a rialzarmi, però era arrivato anche il momento di cambiare e così ho provato un’altra esperienza al Monaco”, ha spiegato. La parentesi in Cina allo Shanghai Shenhua, sebbene non sia stata brutta, è stata molto difficile a causa del Coronavirus, che ha interrotto il campionato per sette mesi.

Tutto perfetto tranne quella finale di Europa League che avrebbe cambiato la storia del club, qualcuno non ce l’ha permesso.

La finale di Europa League e il destino della Roma

El Shaarawy ha ricordato con emozione la finale di Europa League del 31 maggio 2023, vinta dal Siviglia ai rigori a Budapest. Il riferimento è all’arbitraggio dell’inglese Anthony Taylor, che ha deciso la partita in favore del Siviglia. “Non posso negare che l’aspetto economico abbia avuto un peso importante nella scelta”, ha aggiunto, parlando della sua decisione di tornare alla Roma. Il giocatore ha anche parlato di Daniele De Rossi, con il quale ha condiviso esperienze importanti. “Daniele De Rossi ha avuto un peso importante. Avevo ricevuto una ricca offerta dall’Arabia Saudita, ma avevo bisogno di sentirmi ancora vivo”, ha detto. “L’ho ritrovato come lo avevo lasciato a Roma: una persona di grande carattere, un leader, così l’ho sempre riconosciuto all’interno dello spogliatoio. Sa motivare, caricare, cosa dire alla squadra, sempre nel modo e al momento giusto. Grande persona e allenatore preparato.”

Il bambino Stephan che voleva raggiungere la Serie A e la Nazionale può essere orgoglioso di quanto fatto.

El Shaarawy ha espresso emozione per il suo ritorno al Genoa, dove ha vissuto momenti importanti della sua carriera. “Sono cresciuto qui al Genoa, tornare è stata un’emozione davvero speciale. Un effetto particolare: sono tornato a casa”, ha detto. Tuttavia, il giocatore ha anche espresso un desiderio: “Però devo fare goal sotto la Nord, sarebbe la chiusura perfetta del cerchio”.

Il giocatore ha anche ricordato il momento in cui ha visto l’Italia vincere il Mondiale del 2006 e l’Inter conquistare il Triplete nel 2010. “Ho avuto l’onore di seguire l’Italia diventare campione del mondo a Germania 2006 e l’Inter diventare campione d’Italia, d’Europa e del mondo nel 2010, l’anno del Triplete centrato con le 3 M: il presidente Moratti, l’allenatore Mourinho e l’attaccante Milito”, ha detto. El Shaarawy, classe 1982, ha anche ricordato il suo primo ricordo calcistico: lo scudetto dei record vinto dall’Inter nel 1989 con Trapattoni in panchina.