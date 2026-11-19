Nico Paz, talento argentino in forte crescita nella Serie A, si avvicina al Real Madrid con la clausola di 80 milioni di euro. Il club spagnolo ha già deciso di riacquistarlo a fine stagione, confermando un futuro in casa dei Merengues. La decisione, sottolineata da diverse testate spagnole, si basa sulle prestazioni eccezionali del giocatore, che ha dimostrato di essere pronto per il livello internazionale. La sua crescita, iniziata con il Como, ha portato a un riconoscimento globale, con il talento classe 2004 che ha già impressionato il mondo calcistico.

Un talento straordinario, come Messi e Maradona

Il commento di Juan Sebastian Veron, ex centrocampista argentino e ora presidente dell’Estudiantes, ha messo in luce il potenziale di Nico Paz. “A 22 anni certe cose le ho viste fare solo a Lionel Messi e a un certo Diego Armando Maradona”, ha dichiarato Veron in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex giocatore, con una carriera eccezionale tra club come Inter, Lazio, Manchester United e Boca Juniors, ha espresso un’opinione molto positiva sul talento del giovane argentino, sottolineando la sua capacità di guidare le azioni in campo e la sua leadership.

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La famiglia di Messi lo chiama “erede”

Un altro riconoscimento importante arriva dalla famiglia di Lionel Messi. La madre del campione argentino, durante un momento particolare dopo la partita dell’Argentina contro la Bolivia, ha espresso un’affermazione significativa: “È l’erede di mio figlio”. Questo commento, sebbene non ufficiale, ha rafforzato l’immagine di Nico Paz come un prospetto di livello globale, in grado di prendere il posto di uno dei migliori giocatori della storia del calcio. La sua crescita, iniziata con il Como, ha portato a un’esplosione di talento che ha attirato l’attenzione di club di alto livello. Il Real Madrid, con un accordo estivo, ha ottenuto la possibilità di ricomprare il giocatore a fine stagione per 80 milioni di euro. Questo accordo, che prevede un’opzione prioritaria per il club spagnolo, ha già ricevuto il sostegno di diverse fonti, tra cui AS e Mundo Deportivo. Mourinho, che ha già in rosa Jude Bellingham, potrebbe inserire Nico Paz nel centrocampo stellare del Real Madrid.

La sua carriera, però, non è solo un risultato di talento, ma anche di lavoro e dedizione. Nico Paz, che ha iniziato a giocare con la palla fin dal 1987, ha dimostrato di essere un leader in campo, con una personalità che lo distingue. La sua crescita, supportata da un ambiente di allenamento e una squadra che lo ha valorizzato, ha portato a un risultato straordinario, che ha reso il suo futuro nel calcio internazionale sempre più vicino.