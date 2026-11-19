I Brooklyn Nets, allenati da Jordi Fernández, hanno subìto una sconfitta pesante contro i Chicago Bulls nella NBA, con un punteggio di 107 a 137. L’allenatore catalano ha espresso la sua frustrazione dopo la partita, affermando che non riesce a farsi capire in inglese e ha provato a comunicare con i giocatori in spagnolo. “Puedo intentar decirlo en español, porque en inglés no me entienden”, ha detto Fernández, cercando di spiegare la mancanza di impegno della squadra.

La mancanza di impegno dei Nets

Julius Randle, uno dei giocatori dei Nets, ha espresso la sua delusione durante la partita, accusando i compagni di mancanza di orgullo. “No hay orgullo”, ha detto Randle durante un tempo morto, rivolgendosi ai compagni sul banco. Queste parole sono state condivise da altri giocatori, tra cui Egor Demin, Nolan Traore e Mikel Brown Jr, che hanno segnato rispettivamente 22, 13 e 15 punti. Randle ha anche riconosciuto che si tratta di uno dei peggiori partite in cui abbia mai giocato.

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Un record di vittoria per i Bulls

I Chicago Bulls hanno sfruttato la mancanza di concentrazione dei Nets per ottenere una vittoria comoda, con un punteggio di 137 a 107. Matas Buzelis ha segnato 25 punti, il suo miglior risultato della stagione, mentre Josh Giddey ha aggiunto 18 punti, 14 rimbalzi e 9 assistenze. Questa vittoria ha messo fine a una sequenza di sei sconfitte consecutive per i Bulls a Brooklyn, un record che non avevano mai registrato dal 1° novembre 2022.

Julius Erving, leggenda della NBA, ha commentato la partita, affermando che si aspettava che i Nets fossero molto motivati. “Me equivoqué”, ha detto Erving, riconoscendo che la squadra non ha rispettato le aspettative. La mancanza di impegno e di comunicazione è diventata un tema centrale dopo la partita, con l’allenatore che cerca di trovare una soluzione per migliorare la squadra. La sconfitta dei Nets ha messo in luce i problemi interni della squadra, con un clima di frustrazione tra i giocatori e l’allenatore. La comunicazione, sia in campo che fuori, sembra essere un punto critico da affrontare. Mentre i Bulls continuano a migliorare, i Nets devono trovare una strada per recuperare la loro forma e la motivazione, altrimenti potrebbero rimanere in basso nella classifica per molto tempo.

Brooklyn Nets perdono 107-137 contro Chicago Bulls

Jordi Fernández cerca di comunicare in spagnolo

Julius Randle accusa la mancanza di orgullo

Chicago Bulls fermano una sequenza di sconfitte