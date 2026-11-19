Pedro Sánchez, presidente del governo spagnolo, ha tornato a indossare la maglia del Estudiantes, squadra di basket a cui si è formato, per presentare il nuovo Bono Deporte da 200 euro. L’evento, tenutosi il 19 novembre 2026, ha visto il leader spagnolo riconoscere il legame con il club, che ha formato la sua personalità durante l’adolescenza. Sánchez ha sottolineato come i valori del Estudiantes, come l’impegno e la lealtà, siano parte integrante della sua identità politica. Il Bono Deporte rappresenta un impegno concreto per sostenere il mondo dello sport.

Un legame duraturo con il club

Pedro Sánchez ha spiegato che il Estudiantes è il team del liceo pubblico dove ha studiato il liceo, il Ramiro de Maeztu. Lì, ha giocato per molti anni e ha avuto la fortuna di indossare la sua maglia fino ai 21 anni. Il club, pur storico, è rimasto modesto e ha raggiunto successi grazie a valori con cui Sánchez si identifica: l’impegno, la costanza, il lavoro di squadra e la lealtà. Questi valori, ha sottolineato, sono il suo maggior successo, anche se non ha nascosto di aver vinto titoli.

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Un passato sportivo e una carriera politica

Sánchez ha ricordato che da ragazzo aveva l’ambizione di diventare un giocatore di basket, ma ha lasciato il sport a 21 anni. Ha spiegato che, pur essendo un giocatore, aveva sempre dato il massimo per il gruppo. L’esperienza nel Estudiantes, ha detto, lo ha formato come persona e lo ha preparato per la leadership. Anche se non si è mai allenato come un leader, ha sempre dato l’esempio. Il Bono Deporte è parte del programma elettorale del suo partito.

Il presidente ha annunciato che il nuovo Bono Deporte da 200 euro è parte del programma elettorale del suo partito. “Non ci stiamo tirando un triple, è nostro programma”, ha detto. L’obiettivo è garantire supporto al mondo dello sport, permettendo a più persone di partecipare senza barriere economiche. L’evento è avvenuto in un momento cruciale per le elezioni, con il 29 novembre come data di voto.

Il ritorno di Sánchez al Estudiantes non è solo un gesto simbolico, ma un riconoscimento del ruolo che il club ha avuto nella sua formazione. L’esperienza sportiva, ha detto, lo ha aiutato a comprendere l’importanza del lavoro di squadra e della dedizione. Questi principi, ha sottolineato, sono alla base della sua visione politica. Il Bono Deporte, quindi, rappresenta un’azione concreta per sostenere le attività sportive e per promuovere l’inclusione. Il presidente ha anche ricordato che, durante la sua giovinezza, era sempre lui a spingere il gruppo a dare il massimo. Questo spirito di leadership, ha detto, lo ha accompagnato nel suo percorso politico. Il ritorno al Estudiantes, quindi, è un modo per riconoscere il passato e per ispirare il futuro.