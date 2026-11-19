Il Real Madrid ha vinto 3-1 contro l’Inter di Milano nella Champions League femminile, grazie a due gol decisivi di Signe Bruun nel tratto finale del match. La squadra spagnola, che aveva giocato con un’attaccante in meno dal minuto 42, ha evitato una sconfitta e ha consolidato la sua posizione nei play-off. La partita, giocata al Alfredo Di Stéfano, si è sviluppata in modo intenso e tecnico, con momenti di tensione e decisioni del VAR che hanno influenzato il corso del match.

Un match intenso e tecnico

Il Real Madrid ha affrontato l’Inter con un’altra squadra in campo rispetto a quella che aveva sconfitto il París FC la settimana precedente. Il tecnico Quesada ha effettuato tre cambi, mettendo in campo Keukelaar e Levels prima della mezz’ora di gioco. Il clima era caldo e la partita si è sviluppata in modo aperto, con un’attenzione particolare al fallo. La pioggia ha reso il terreno scivoloso, ma non ha impedito alle squadre di giocare con intensità.

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La balanza si è spostata a favore delle locali poco prima della mezz’ora di gioco, grazie a un’azione di 18 toques che ha portato al gol di Lineth Beerensteyn. La giocatrice ha sfruttato la carambola del tiro di Caruso, che ha colpito Schröder e Kulberg, per mettere la palla in rete. Il Real Madrid ha reagito con un’azione di corner, con Glionna che ha lanciato Raphino, che ha crossato per Cambiaghi, che ha segnato il pareggio per l’Inter.

La reazione dell’Inter

Dopo il pareggio, l’Inter ha recuperato l’equilibrio nel tempo di recupero. Il Real Madrid, però, ha mantenuto la sua determinazione e ha trovato la vittoria grazie a Bruun, che ha dato il colpo decisivo nel finale. Con due gol, Bruun ha salvato il Real Madrid da una sconfitta e ha dimostrato la sua importanza nel gruppo. La squadra spagnola ha consolidato la sua posizione nei play-off e ha reso il match un’esperienza intensa e emozionante. Il Real Madrid si prepara ora al prossimo match, che si terrà il 16 dicembre contro la Roma. La squadra spagnola ha dimostrato di poter competere a livello europeo e ha dato prova di una squadra in crescita. La Champions League femminile è diventata un’arena sempre più competitiva, e il Real Madrid si conferma come una delle squadre più forti del momento.

La partita ha visto un’alternanza di momenti di controllo e reazioni, con l’Inter che ha tentato di rimontare. Il Real Madrid, però, ha reagito con decisione e ha trovato la vittoria grazie a Bruun, che ha dato il colpo decisivo nel finale. La vittoria ha consolidato la posizione del Real Madrid nei play-off e ha reso il match un’esperienza intensa e emozionante. Il Real Madrid ha vinto 3-1 contro l’Inter di Milano nella Champions League femminile, grazie a due gol decisivi di Signe Bruun nel tratto finale del match. La squadra spagnola, che aveva giocato con un’attaccante in meno dal minuto 42, ha evitato una sconfitta e ha consolidato la sua posizione nei play-off.