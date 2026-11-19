L’Inter, considerata la squadra più completa della Serie A, sta valutando l’eventuale impatto di John Stones sul mercato invernale, in vista di possibili interventi per sistemare due lacune segnalate dall’allenatore Cristian Chivu. L’inglese, infortunato e in fase di rientro, potrebbe influenzare le scelte del club in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di garantire affidabilità e continuità in difesa.

La difesa in cerca di un marcatore puro

Il pacchetto difensivo dell’Inter ha subito diverse rotazioni, con l’uscita di Darmian, De Vrij e Acerbi, tutti partiti a parametro zero. Al loro posto, il club ha rafforzato il ruolo di Carlos Augusto, spesso utilizzato come jolly, e ha introdotto John Stones, insieme a Pavard in prestito dal Marsiglia. Tuttavia, la mancanza di un marcatore puro ha sollevato preoccupazioni, soprattutto in partite che richiedono un’attenzione particolare al 1 contro 1. Non è un marcatore puro, ha più abilità nell’impostazione da dietro che non nell’1 contro 1 difensivo e di conseguenza, in partite in cui può servire quel genere di centrale, Stones dovrà garantire a Chivu affidabilità e continuità.

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Stones: un’alternativa non perfetta

John Stones, ex Manchester City, è pronto al rientro in campo dopo un infortunio muscolare ai flessori della coscia. Pur essendo stato utilizzato in panchina contro il Como, il giocatore potrebbe fornire le risposte attese da Chivu. Tuttavia, non è un marcatore puro: le sue abilità si concentrano più sull’impostazione da dietro che non sull’affronto diretto. Questo potrebbe limitare la sua efficacia in contesti specifici, ma la sua esperienza e la sua capacità di leadership potrebbero compensare questa mancanza. Stones è pronto al rientro in campo, era già andato in panchina contro il Como prima della sosta, ma è in questo mese che separa i nerazzurri dall’inizio del mercato invernale che l’inglese dovrà fornire le risposte che tutti si aspettano da lui.

Se Stones dovesse dimostrare affidabilità e continuità, l’Inter potrebbe decidere di puntare su un profilo più giovane e di prospettiva, come Christian Mosquera o Oliver Provstgaard. Altrimenti, la possibilità di anticipare l’acquisto a gennaio non è da escludere, soprattutto se il giocatore non dovesse soddisfare le aspettative. Il club sta monitorando con attenzione il mercato dei centrali, con un interesse particolare per giocatori come Mosquera, Ovando e Provstgaard. Il club ha già una corsia preferenziale per Provstgaard, grazie alle condizioni favorevoli concesse nell’affare Frattesi.

Il futuro di Stones dipende da quanto potrà dimostrare in campo. Il suo rientro potrebbe influenzare non solo la difesa, ma anche le scelte del club in vista del mercato di giugno. Per l’Inter, il momento è cruciale: trovare un equilibrio tra esperienza e prospettiva potrebbe fare la differenza nella stagione che si avvicina. Stones potrebbe diventare l’ago della bilancia per l’Inter in vista del mercato invernale. La sua affidabilità e continuità saranno chiave per decidere se puntare su un profilo più giovane o anticipare l’acquisto.