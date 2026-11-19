Perugia in vetta dopo due vittorie decisive

Nel turno infrasettimanale della Serie A2 femminile, la Bartoccini +energia Perugia ha conquistato una vittoria importante contro l’Itas Trentino, portandosi al primo posto della classifica. La squadra umbra ha vinto 3-1, con un dominio netto nel quarto set, grazie a un’ottima prova dell’opposta Grosse Scharmann, autrice di 20 punti e 3 muri. La vittoria ha permesso a Perugia di superare le squadre che avevano preceduto la sua posizione, tra cui Costa Volpino e Padova, che hanno subìto sconfitte decisive. La vittoria di Perugia ha rafforzato la sua posizione in vetta, grazie a un’ottima gestione del match e a una difesa solida.

Costa Volpino e Padova battute in scontri diretti

La Costa Volpino, capolista iniziale, ha visto il suo vantaggio ridursi dopo la sconfitta casalinga contro la Trasporti Bressan Offanengo. La partita, caratterizzata da un tie-break di 26-28, ha visto le neroverdi perdere due set importanti e non riuscire a rimontare. La squadra di Offanengo ha dimostrato una crescita significativa, con un’ottima gestione del match e un’efficacia al servizio. La vittoria ha permesso a Perugia di salire in vetta, mentre Costa Volpino si trova in una posizione meno sicura.

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La Nuvolì Altafratte Padova, invece, ha subìto una sconfitta in casa contro la Panbiscò Leonessa Altamura. La partita, giocata con un ritmo elevato, ha visto le venete dominare nei primi due set, ma non riuscire a mantenere il controllo nel terzo e quarto. La squadra pugliese ha dimostrato una grande capacità di rimonta, con un’ottima gestione del tie-break. La sconfitta ha messo in difficoltà la squadra di coach Solforati, che ha dovuto affrontare un momento di crisi. Le due sconfitte hanno ridotto la distanza tra Perugia e le altre squadre in testa, ma non hanno compromesso la sua posizione.

Altri risultati interessanti nel girone

Nel resto del girone, la Wash4Green Monviso Volley ha vinto in modo netto contro la Narconon Volley Melendugno, portandosi al secondo posto. La squadra piemontese ha dominato il match fin dalle prime battute, con un’ottima gestione del servizio e un’efficacia al muro. La vittoria ha permesso a Monviso di salire in classifica, mentre la Narconon ha subìto un’altra sconfitta. La Cosedil F3 Motors Akademia Messina ha vinto contro la Tenaglia Altino Avastese Volley, con un punteggio di 3-1. La squadra siciliana ha dimostrato una buona gestione del match, con un’ottima prova al muro e un’efficacia al servizio. La vittoria ha permesso a Messina di rimanere in zona playoff.

Le statistiche e i momenti chiave

Nella partita tra Club Italia e Sigel Seap Marsala Volley, il match è stato estremamente equilibrato, con un tie-break di 15-12 che ha deciso la vittoria delle ragazze del progetto federale. La squadra di Cichello ha dimostrato una grande capacità di rimonta, con un’ottima gestione del match e un’efficacia al muro. La vittoria ha permesso al Club Italia di rimanere in zona playoff.

Nella partita tra Olio Pantaleo Volley Fasano e Caldaie Melgari VBC Cremonese, la squadra pugliese ha vinto 3-2, con un tie-break di 15-9. La vittoria è stata determinata da un’ottima gestione del muro e un’efficacia al servizio. La squadra di casa ha dimostrato una grande capacità di rimonta, con un’ottima prova al muro. Le statistiche delle partite hanno dimostrato una buona gestione del match da parte delle squadre in vetta, con un’ottima efficacia al muro e al servizio.

Itas Trentino – Bartoccini +energia Perugia 1-3

Costa Volpino – Trasporti Bressan Offanengo 2-3

Nuvolì Altafratte Padova – Panbiscò Leonessa Altamura 3-1

Wash4Green Monviso Volley – Narconon Volley Melendugno 3-0

Cosedil F3 Motors Akademia Messina – Tenaglia Altino Avastese Volley 3-1