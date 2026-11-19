Candela Peña, collaboratrice del programma ‘La Revuelta’ su RTVE, ha espresso le sue opinioni sull’intervista a José María Abascal, leader di VOX, e ha confrontato il presentatore David Broncano con le donne, affermando: “Falle e ti prendi una c***”. L’episodio si è svolto il 18 settembre, durante un nuovo programma del format, che ha suscitato polemiche per l’approccio con l’ospite. Peña ha riconosciuto di aver pianto per il clamore suscitato e ha espresso apprezzamento per il lavoro di Broncano, pur riconoscendo le critiche ricevute.

La polarizzazione e le relazioni sociali

Peña ha anche parlato della polarizzazione politica in Spagna, sottolineando come, anche in contesti di convivenza, si incontrino persone con opinioni radicalmente diverse. Ha condiviso una riflessione personale: “In chiesa, mi incontro e convivo con gente che pensa in modo completamente diverso da me”. Inoltre, ha rivelato di essere innamorata di un uomo di destra che non le fa caso, ipotizzando che potrebbe essere un fattore nella sua visione del mondo. La collaboratrice ha anche sottolineato l’impegno di Broncano, affermando: “E’ una persona che lo tenta, cerca la coesione, la convivenza e chiede scusa”. Queste parole sono state pronunciate prima di affrontare la parte più controversa del dibattito, in cui ha espresso una critica diretta al presentatore, pur riconoscendo il suo impegno.

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Le reazioni e le dichiarazioni

Durante l’intervista, Peña ha riconosciuto di aver passato un momento difficile, soprattutto a causa delle reazioni negative ricevute. Ha anche sottolineato che non è un giornalista, ma non lo è neppure quando intervista personaggi come Javier Bardem o Pedro Sánchez. Ha inoltre riconosciuto che, mentre guardava l’intervista con Abascal, Broncano le ricordava le donne, affermando: “David, non siamo autorizzati a fallire. Falli e ti prendi una c***”.

Le critiche sono state rivolte a Broncano per il modo in cui ha gestito l’intervista, ma Peña ha cercato di difendere il suo lavoro, riconoscendo il suo impegno e la sua volontà di coesistere in un contesto politico estremamente polarizzato. L’episodio ha suscitato dibattiti su come i media gestiscano le interviste con figure di spicco e sul ruolo delle donne nel dibattito pubblico. Il programma ‘La Revuelta’ ha visto passare importanti figure politiche, tra cui il leader del PSOE, il leader di VOX, Ada Colau, Gabriel Rufián e Irene Montero, ma l’attenzione si è concentrata su Broncano e sulle sue reazioni. Peña ha riconosciuto che, nonostante le critiche, il presentatore ha cercato di mantenere un dialogo costruttivo, pur rimanendo in un contesto di forte tensione.