Un allenatore che sapeva gestire la gente

Wesley Sneijder, ex giocatore dell’Inter e del Real Madrid, ha raccontato come José Mourinho abbia gestito il gruppo durante la stagione del Triplete. “Non ho mai avuto un allenatore che sapeva gestire la gente come lui”, ha detto l’ex trequartista. Mourinho, noto per la sua capacità di motivare e unire i giocatori, ha saputo far sentire importante anche chi non giocava spesso, come Materazzi. “Era uno dei ragazzi che non giocava quasi mai, ma era sempre uno dei più felici in allenamento”, ha ricordato Sneijder. La sua capacità di trasmettere fiducia era unica. Non solo si concentrava sulle prestazioni in campo, ma anche sul benessere psicologico dei giocatori. Questo atteggiamento ha contribuito a creare un ambiente di lavoro in cui tutti si sentivano parte integrante del progetto.

La scelta di Sneijder per l’Inter

La trattativa per portare Sneijder all’Inter fu un momento cruciale per Mourinho. “Era il periodo in cui arrivò il nuovo presidente (Florentino Perez ndr.) e a Madrid arrivarono diversi Galacticos come Ronaldo, Benzema…”, ha spiegato Sneijder. Mourinho, però, aveva già in mente il tassello che mancava per completare la sua squadra. “Mi disse sempre che ero il pezzo che mi mancava”, ha ricordato l’ex giocatore. Quando Sneijder decise di accettare l’offerta, Mourinho lo convinse a rimanere a Milano, nonostante il derby contro il Milan. “Non c’è bisogno, so per cosa ho firmato, sei il pezzo che mi mancava”, ha detto Mourinho, e da lì Sneijder ha iniziato a credere in un futuro straordinario.

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La fiducia di Mourinho in lui fu determinante. Nonostante la mancanza di allenamenti, il tecnico ha creduto in lui e ha spiegato le ali del suo potenziale. Questo momento ha segnato l’inizio di un legame speciale tra il giocatore e l’allenatore.

La gestione di Balotelli e la vittoria contro il Barcellona

Mourinho ha anche saputo gestire giocatori difficili come Mario Balotelli. “Con Balotelli quando qualcosa non andava bene impazziva”, ha raccontato Sneijder. Tuttavia, il tecnico ha saputo trasformare le sue passioni in motivazione. “Il suo messaggio con il video mostrato pre-Chievo era: ‘Vedi, tu ami il calcio, ci giochi anche coi tuoi amici. Ora mostralo in campo’”, ha spiegato. La squadra, guidata da Mourinho, ha vinto 1-0 contro il Chievo, con Balotelli che ha segnato. Questo momento ha dato ulteriore fiducia al gruppo, che si è convinto di poter battere il Barcellona.

Un legame speciale tra giocatori e allenatore

La vittoria contro il Barcellona fu solo uno dei tanti momenti in cui Mourinho ha dimostrato la sua capacità di trasmettere fiducia. “Ci descrisse tutti i punti deboli dell’avversario nel dettaglio e dopo la riunione, a cena, ci dicevamo tutti ‘non sono poi così forti, sono una squadra normale'”, ha ricordato Sneijder. La squadra, con la sua determinazione, ha battuto il Barcellona 3-1 a casa, anche se poteva fare di più. “Sappiamo che dobbiamo difenderci, forse segneranno un goal, ma poi basta”, ha detto Mourinho, e la squadra ha rispettato la sua parola.

La sua leadership fu un motore per l’intero gruppo. Non solo si concentrava sulle strategie in campo, ma anche su come gestire le emozioni e le tensioni. Questo atteggiamento ha reso la squadra più coesa e motivata. La vittoria contro il Barcellona fu un momento di grande soddisfazione per l’Inter, ma anche un punto di partenza per un’annata magica che ha visto la squadra vincere il Triplete. La gestione di Mourinho ha lasciato un’impronta indelebile sui giocatori, che hanno ricordato con nostalgia l’esperienza con l’allenatore.