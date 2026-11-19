Flavio Cobolli ha concluso la sua avventura alle Nitto ATP Finals 2026 con un’ultima partita di peso, che potrebbe portare a un piccolo miglioramento nel ranking ATP e all’assegno per la partecipazione. Dopo due sconfitte nella prima fase a gironi, l’azzurro si trova al quarto posto nel Gruppo Ivan Lendl, ma la sua ultima sfida potrebbe comunque influenzare la sua posizione nella classifica mondiale. Il match, che si terrà oggi, metterà in palio 200 punti per il ranking, portando il punteggio di Cobolli da 3680 a 3880, se il risultato sarà positivo. Inoltre, la partecipazione a tutti i tre incontri della fase a gironi ha già garantito a Cobolli un assegno, un premio significativo per un atleta che ha già visto la fine del suo soggiorno a Londra.

Un’ultima possibilità per il ranking

Sebbene il destino del giocatore italiano e di Carlos Alcaraz, già certo del primo posto nel girone, non possa essere modificato da questa partita, il match resterà comunque cruciale per il ranking ATP. Ogni vittoria nella fase a gironi porta a 200 punti, un premio che può fare la differenza per un giocatore che si trova a quota 3680. Flavio Cobolli, scivolato al settimo posto nella graduatoria live, potrebbe salire a quota 3880 se riuscirà a vincere. La partita, che si terrà oggi, rappresenta quindi un’ultima opportunità per migliorare la sua posizione nella classifica mondiale.

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La partecipazione a tutti i tre incontri della fase a gironi ha già garantito a Cobolli un assegno, un premio che riflette l’importanza del torneo. Chi partecipa a due incontri riceve invece un assegno inferiore. Inoltre, vincere un match della fase a gironi porta a ulteriori premi, un incentivo che può influire non solo sul ranking, ma anche sulle finanze del giocatore. La partita di oggi, quindi, non solo è un’ultima possibilità per il ranking, ma anche un’occasione per riscuotere un assegno significativo.

Un assegno in palio per la partecipazione

La partecipazione a tutti i tre incontri della fase a gironi ha già garantito a Cobolli un assegno, un premio che riflette l’importanza del torneo. Chi partecipa a due incontri riceve invece un assegno inferiore. Inoltre, vincere un match della fase a gironi porta a ulteriori premi, un incentivo che può influire non solo sul ranking, ma anche sulle finanze del giocatore. La partita di oggi, quindi, non solo è un’ultima possibilità per il ranking, ma anche un’occasione per riscuotere un assegno significativo.

Frances Tiafoe, con il punteggio di 7-6(6) 6-0, si è guadagnato la sua chance nella fase a gironi, ma la sfida con Cobolli potrebbe essere un’altra opportunità per il giocatore italiano. Sebbene la partita non possa cambiare il destino del girone, il risultato potrebbe influenzare la sua posizione nella classifica mondiale e il suo assegno finale. La partita di oggi rappresenta quindi un’ultima possibilità per Flavio Cobolli, un’occasione per migliorare il ranking e riscuotere un premio che potrebbe fare la differenza nella sua stagione.

La partita di oggi potrebbe portare a un piccolo miglioramento nel ranking ATP per Cobolli. La partecipazione a tutti i tre incontri ha già garantito un assegno significativo, ma la vittoria potrebbe aggiungere ulteriori 200 punti. Il risultato potrebbe influenzare la posizione finale del giocatore nella classifica mondiale.