Jonathan David è tornato in campo con l’Atlético de Madrid, mentre Arnau Ortiz cerca di guadagnare un posto nella formazione per la prossima partita contro il Getafe. La sessione di allenamento del giovedì ha visto il ritorno del giocatore canadese, dopo un periodo di recupero, mentre il portoghese, che non ha giocato da sette mesi, ha continuato a cercare di farsi notare. Simeone, tecnico dell’Atlético, ha lavorato con David sulle finalizzazioni, cercando di sfruttare il suo istinto di gol, mentre Ortiz ha seguito una strategia diversa, cercando di dimostrare la sua capacità di giocare come punta.

Jonathan David torna in campo dopo un periodo di recupero

Jonathan David, dopo un periodo di recupero, ha iniziato a esercitarsi con l’Atlético de Madrid. Il giocatore, che ha segnato in due partite contro il Guatemala, ha svolto un allenamento al mattino, sotto le direttive di Simeone. Il tecnico ha lavorato con lui sulle finalizzazioni, cercando di sfruttare il suo istinto di gol. La sua presenza in campo potrebbe essere fondamentale per la squadra, soprattutto con la mancanza di alcuni giocatori chiave.

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Arnau Ortiz cerca di guadagnare un posto nella formazione

Intanto, Arnau Ortiz, che non ha giocato da sette mesi, ha continuato a cercare di farsi notare. Durante la sessione di allenamento, il portoghese ha seguito una strategia diversa rispetto a Jonathan David. Mentre il canadese ha svolto esercizi di finalizzazione, Ortiz ha cercato di dimostrare la sua capacità di giocare come punta. La sua opportunità potrebbe arrivare con la lesione di Lookman, che ha aperto le porte a un giocatore che ha già dimostrato di poter fare la differenza.

La situazione si complica con la mancanza di alcuni giocatori chiave, come Cuti Romero, Pubill e Lookman, che non sono ancora tornati in campo. Questo ha reso più difficile per Simeone decidere la formazione ideale. Tuttavia, con l’arrivo di Jonathan David e la continua lotta di Arnau Ortiz, il tecnico ha più opzioni da considerare. La prossima partita contro il Getafe potrebbe essere un test importante per entrambi, con la possibilità di guadagnare un posto nella formazione.

La sessione di allenamento del giovedì ha visto anche l’esercizio di altri giocatori che torneranno in campo. I sette giocatori che sono rimasti fuori, tra cui Julián Alvarez, Giuliano, Musso, Sorloth, Hjulmand, Mendoza, Kang in Lee e Obed Vargas, hanno svolto un allenamento di recupero nel pomeriggio. Questo ha dato a Simeone l’opportunità di valutare le loro condizioni e di decidere come integrarli nella formazione. La prossima settimana, con l’arrivo di tutti i giocatori, il tecnico potrebbe finalmente trovare la combinazione giusta per la prossima partita.

Con la situazione in evoluzione, sia Jonathan David che Arnau Ortiz hanno la possibilità di guadagnare un posto nella formazione. La decisione di Simeone sarà cruciale per il successo dell’Atlético de Madrid nella prossima partita. La lotta per il posto in campo è intensa, ma entrambi i giocatori hanno dimostrato di essere in grado di fare la differenza. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il loro futuro nel club. La mancanza di alcuni giocatori ha reso più complessa la scelta di Simeone. La prossima partita contro il Getafe potrebbe essere un momento chiave per entrambi i giocatori. La strategia di Ortiz si basa sulla sua capacità di giocare come punta.