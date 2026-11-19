Hernanes, ex centrocampista brasiliano e attuale commentatore calcistico, ha espresso la sua fiducia nella Lazio, definendola un “Grignolino da Scudetto” simile al Leicester di Claudio Ranieri. L’ex giocatore, noto per la sua carriera con l’Inter e l’Italia, ha condiviso le sue impressioni in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, sottolineando come la squadra di Gattuso abbia creato una magia inaspettata e possa competere per il titolo. Hernanes ha anche lodato il talento di Frattesi, affermando che il calciatore rispecchia lo stile di gioco del tecnico.

La Lazio come Grignolino da Scudetto

Hernanes ha paragonato la Lazio al Leicester di Ranieri, ricordando come la squadra inglese, inizialmente considerata una outsider, abbia vinto il campionato. “La Lazio ha il 15% di portare a casa il campionato, anche se la più forte resta sempre l’Inter”, ha dichiarato. L’ex giocatore ha espresso una forte emozione nel vedere la squadra in posizione di vantaggio, ricordando come aveva sognato di vincere lo Scudetto quando era in squadra. “Vederla lassù mi emoziona”, ha detto, sottolineando l’importanza della mentalità vincente.

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La Lazio è come se in campo ci fossero 11 Gattuso

Secondo Hernanes, la Lazio è diventata una squadra che somiglia al suo allenatore, trasmettendo la stessa passione e la stessa determinazione. “Rino è riuscito a trasmettere la voglia di azzannare ogni caviglia, lottare su ogni pallone e dare tutto senza risparmiarsi mai”, ha commentato. L’ex centrocampista ha anche raccontato un episodio in cui ha visto Gattuso correre a 100 all’ora e lo ha dribblato con un tocco di fino, ricordando come lo avesse sempre stimato per la sua onestà e il rispetto verso gli altri.

Frattesi e il calcio di Gattuso

Hernanes ha elogiato il talento di Frattesi, affermando che il calciatore rispecchia lo stile di gioco del tecnico. “Frattesi rispecchia il calcio di Gattuso più di tutti gli altri”, ha detto, sottolineando come il giocatore viva al 100% e abbia una corsa e una determinazione eccezionali. L’ex giocatore ha anche parlato del goal di Frattesi contro il Napoli, dicendo che “nella corsa che ha fatto prima del goal c’è tutto quello che serve per sognare lo Scudetto”.

La Lazio ha creato una bella magia

Hernanes ha espresso la sua ammirazione per la Lazio, dicendo che ha sorpreso anche lui. “Ha sorpreso anche me, non me l’aspettavo, ma si è creata una bella magia”, ha affermato. L’ex centrocampista ha anche parlato del futuro del calcio, sottolineando l’importanza di giocatori come Zaccagni e Tavares, che potrebbero diventare leader tecnici. “In campo il leader è Zaccagni”, ha detto, studiando i dati del calciatore.