Il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic ha tranquillizzato la Juventus in merito alle voci di mercato che hanno visto il Chelsea interessato a Kerim Alajbegovic. L’ex giocatore, che segue da vicino il talento bianconero insieme al padre Semin, ha dichiarato: “Alajbegovic è molto contento di essere alla Juventus”. L’attaccante, classe 2007, è in piena forma e ha già segnato due gol in maglia bianconera, con un assist e un cartellino giallo in 14 presenze. Pjanic ha sottolineato come il ragazzo sia concentrato e abbia l’obiettivo di crescere all’interno della squadra.

Alajbegovic in crescita e in forma

Kerim Alajbegovic, arrivato alla Juventus dal Bayer Leverkusen per 32 milioni di euro più bonus, ha già dimostrato di essere un giocatore di grande qualità. Dopo due gol e un assist in 14 presenze, il talento bosniaco ha anche segnato una rete decisiva nella vittoria per 3-1 contro il Qatar, in occasione dello spareggio per la qualificazione ai Mondiali 2026. Pjanic ha espresso soddisfazione per la sua crescita e ha sottolineato come il ragazzo sia in un momento di grande forma, sia in nazionale che in squadra.

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Conferma di Pjanic: nessun dualismo con Yildiz

Il dirigente bianconero Frederic Massara ha giocato un ruolo chiave nella cessione di Alajbegovic, evitando la concorrenza di club come l’Atalanta e il Chelsea. Pjanic ha confermato che il giocatore non ha alcun problema con Kenan Yildiz, attuale titolare del centrocampo juventino. Secondo me non c’è dualismo con Yildiz, sono giocatori forti che vogliono e possono giocare insieme, ha detto Pjanic. L’ex centrocampista ha anche sottolineato come i due si capiscano molto bene e che lo spazio si troverà se il tecnico lo considererà opportuno.

Alajbegovic, che ha già segnato 3 gol in 19 presenze con la Bosnia ed Erzegovina, è in un momento di grande crescita. Il suo obiettivo è continuare a migliorare e sfruttare al meglio questa stagione. Pjanic ha espresso la sua fiducia nel ragazzo, sottolineando come abbia già fatto grandi cose e abbia il potenziale per diventare un giocatore importante per la Juventus. Il ragazzo sta bene, il suo obiettivo è crescere sempre di più e avere più spazio all’interno della squadra.

La Juventus, con Alajbegovic e Yildiz, sembra aver trovato un equilibrio tra giovani talenti e giocatori esperti. Pjanic, che ha seguito da vicino la carriera del ragazzo, ha espresso la sua soddisfazione per la sua crescita e per la sua concentrazione. Il futuro del giocatore sembra essere legato alla squadra bianconera, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la squadra. La stagione di Alajbegovic è iniziata bene, e i risultati parlano chiaro: il talento bosniaco è in forma e ha dimostrato di essere in grado di fare la differenza.

Il talento di Alajbegovic si sta rivelando fondamentale per la squadra. Il ragazzo, che ha già segnato in nazionale e in squadra, ha dimostrato di essere in grado di fare la differenza. Pjanic ha sottolineato come il giocatore sia concentratissimo e abbia l’obiettivo di migliorare sempre di più. La Juventus, con il supporto di un dirigente come Massara e di un ex giocatore come Pjanic, sembra aver trovato un modo per far crescere il talento bosniaco all’interno della squadra.