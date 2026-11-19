Il Milan punta su Scott McTominay del Napoli per formare una coppia di centrocampo di qualità con Adrien Rabiot. Il calciatore scozzese, attualmente in prestito al Napoli, è considerato un elemento chiave per il centrocampo rossonero, con l’obiettivo di completare un assetto tecnico di alto livello. La trattativa, però, ha subito un brusco freno nelle ultime settimane, a causa di divergenze tra le parti riguardo alle condizioni economiche.

Un talento in crescita con un passato di successi

McTominay, arrivato al Napoli dal Manchester United nel 2024 per 30,5 milioni di euro, ha già collezionato 91 presenze con la maglia azzurra, segnando 32 gol e consegnando 10 assist. Ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, dimostrando di essere un elemento chiave per la squadra. Dopo un’intervento chirurgico di ablazione cardiaca, il calciatore ha riottenuto l’idoneità sportiva e ha ripreso a giocare regolarmente, tornando a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri dopo aver saltato alcune partite. Il Milan è pronto a proporre un prolungamento del contratto con un aumento di stipendio. L’attuale accordo di McTominay prevede un compenso di 3,5 milioni di euro netti all’anno fino a giugno 2028, con opzione di rinnovo annuale. Il Milan è pronto a proporre un prolungamento per altre due stagioni, con un aumento del salario fino a 5 milioni di euro netti all’anno più bonus. Tuttavia, il calciatore teme che il Napoli non abbia ambizioni in linea con le sue.

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Un’alternativa per allungare la carriera di Rabiot

Con l’arrivo di McTominay, il Milan potrebbe allungare ulteriormente la carriera di Adrien Rabiot, che è ormai sul punto di firmare un nuovo contratto. Il francese è considerato un elemento chiave per il centrocampo rossonero, grazie alla sua capacità di giocare in mezzo campo e alla sua versatilità. La combinazione tra McTominay e Rabiot potrebbe rappresentare una delle migliori coppie di centrocampo del campionato italiano, con un impatto significativo sul gioco.

Il mercato del Milan è concentrato sull’attacco, ma lo sguardo è a 360 gradi. Il brasiliano Endrick del Real Madrid viene preferito all’italo-tedesco Nicolò Tresoldi del Bruges. Tuttavia, lo sguardo dei dirigenti rossoneri è a 360 gradi, con l’obiettivo di completare il centrocampo e la difesa. Il Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis, sembra essere un partner interessato, ma la trattativa rimane in fase di negoziazione. Se il Milan riuscirà a portare McTominay a Milano, potrebbe aprire la strada a un ulteriore rafforzamento del centrocampo, con l’eventuale arrivo di Luka Modric.

McTominay, classe 1996, è un talento in crescita con un passato di successi.

Il Milan punta su una coppia di centrocampo con Rabiot.

La trattativa per il prolungamento del contratto di McTominay è in fase di negoziazione.

Con l’arrivo di McTominay, il Milan potrebbe completare un centrocampo di qualità, con un impatto significativo sul gioco. La squadra, però, dovrà affrontare le sfide del mercato e delle trattative, cercando di trovare un equilibrio tra qualità e costi. Il futuro del centrocampo rossonero dipende da come si svilupperà questa trattativa, che potrebbe rappresentare un passo importante per il club.