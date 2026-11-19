Gianni Petrucci, presidente della Lega Basket, ha espresso entusiasmo per l’arrivo a Roma della Nazionale di basket in una partita ufficiale, un evento che per lui rappresenta una delle poche cose non ancora viste durante il suo mandato. «Sarà bellissimo: il Presidente Mattarella per la prima volta in tribuna per assistere a una partita di basket. L’omaggio che faremo a Giorgio Armani, legatissimo alla pallacanestro, l’entusiasmo contagioso di una città come Roma», ha dichiarato il presidente, che si mostra quasi da bambino entusiasta. L’evento, che si terrà giovedì 26, segnerà un ritorno significativo per la squadra azzurra, dopo anni di assenza dalle competizioni ufficiali nella Capitale.

Il lavoro di Mezzaroma e Nepi Molineris

Il presidente ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Mezzaroma e Nepi Molineris, che stanno collaborando con Sport e Salute. «Per questo rivolgo dei grandi complimenti a Mezzaroma e Nepi Molineris per il lavoro che stanno facendo», ha sottolineato Petrucci. «Così come stanno lavorando bene Buonfiglio e Mornati al Coni», ha aggiunto, riconoscendo l’impegno delle figure chiave nel settore. Il basket italiano, ha sottolineato, sta facendo un percorso virtuoso, con le ragazze che stanno andando benissimo e vincono anche a dispetto di assenze pesanti.

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La scelta di Luca Banchi e il ruolo del tecnico

Il presidente ha anche commentato la scelta di Luca Banchi come ct e allenatore di club. «In passato ho sostenuto che alla Nazionale serviva un tecnico a tempo pieno e come filosofia può essere la cosa migliore. Ma sto rivedendo la mia posizione: un allenatore che vive la panchina tutto l’anno è sicuramente più “pronto” quando poi siede su quella della Nazionale», ha spiegato Petrucci. «Perché avrei dovuto privare Banchi dell’esperienza di Milano? Alla fine, comunque, la differenza viene dalle persone e da questo punto di vista sono molto tranquillo: la Nazionale non sarà trascurata», ha concluso, mostrando fiducia nel lavoro del tecnico.

Il presidente ha anche parlato del momento particolare che vive Roma, con due squadre, BC e Maxima, nate nel giro di pochi mesi. «Io penso che i loro dirigenti stiano facendo miracoli. Allestire una squadra all’ultimo momento è un’operazione complessa e posso soltanto complimentarmi con loro», ha detto, riconoscendo l’impegno dei dirigenti locali. Petrucci ha anche sottolineato come le grandi città creano entusiasmo e attenzione mediatica, mentre la provincia rappresenta la tradizione del basket italiano. «Lo ripeto da sempre e chi mi attribuisce cose diverse sbaglia», ha aggiunto, rafforzando la sua posizione.

Infine, Petrucci ha commentato la legge dei tre mandati e la situazione delle elezioni federali. «La maggioranza voleva loro ma sono stati esclusi per la legge dei tre mandati. Non dovrebbe essere la politica a togliere le persone, queste cose le fa il Signore. Loro avevano avuto più voti di tutti», ha detto, esprimendo una critica al sistema elettorale. «So che in molti mi insultano ma questa gente dovrebbe anche dire cosa può fare la Federazione», ha concluso, mostrando una certa fermezza nel suo discorso.

La Nazionale non sarà trascurata

La città è pronta per la festa