Inés García ha condiviso con i suoi follower un nuovo acquisto di lusso: un reloj Cartier vintage, un modello descatalogato che si aggira intorno ai 6.000 euro. La star ha pubblicato un post su Instagram, in cui mostra la pieza sul suo polso e spiega come sia diventata un complemento indispensabile per lei. Il reloj, un Cartier Santos Demoiselle con cintura in oro e acciaio, è stato acquistato da Del Páramo Vintage Joyas, un negozio specializzato in gioielli antichi e di lusso. La scelta di Inés riflette un interesse crescente per i pezzi vintage, che mantengono un valore elevato nonostante l’evoluzione delle tendenze.

Un pezzo di storia e di lusso

Il Cartier Santos Demoiselle, un modello che ha conquistato il mercato per la sua combinazione di acciaio e oro, la forma rettangolare e la cassa con numeri romani, è un esempio di design classico. Del Páramo Vintage Joyas, che ha confermato la provenienza del reloj, si distingue per la sua selezione di pezzi con storia e per l’attenzione al dettaglio. La firma, con oltre 40 anni di esperienza, si propone come punto di riferimento per chi cerca complementi di lusso che mantengono il loro appeal nel tempo.

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Un mercato in crescita per i pezzi vintage

Secondo le informazioni disponibili, il valore di un Cartier Santos Demoiselle vintage varia tra i 4.000 e i 6.000 euro, a seconda del modello, del suo stato di conservazione e della presenza di documenti originali. Su piattaforme come Chrono24, i prezzi si aggirano tra i 3.600 e i 5.500 euro, con alcune eccezioni per pezzi in condizioni ottimali. Inés García, pur non avendo rivelato il costo esatto del suo acquisto, ha condiviso un’immagine che ha suscitato interesse tra i suoi follower, molti dei quali hanno espresso ammirazione per la scelta.

La passione per i pezzi di lusso non è limitata a Inés García. Lamine Yamal, suo compagno, ha mostrato interesse per la relojería di alto livello, avendo indossato modelli di Rolex, Audemars Piguet e Patek Philippe. In agosto 2026, ha attirato l’attenzione con un Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Chronograph in oro rosa, mentre recentemente ha anche mostrato un Richard Mille RM 67-01 di valore stimato intorno ai 240.000 euro. Questi acquisti riflettono una tendenza crescente verso l’alta relojería, non solo come accessorio, ma come investimento e simbolo di status.

Inés García, con il suo reloj Cartier, si unisce a questa tendenza, scegliendo un pezzo che non solo rappresenta un lusso, ma anche una storia. La sua scelta, condivisa con i follower, ha suscitato un interesse notevole, dimostrando come i pezzi vintage possano rimanere al centro dell’attenzione anche nel mondo del lusso moderno. La scelta di Inés García riflette un interesse crescente per i pezzi vintage, che mantengono un valore elevato nonostante l’evoluzione delle tendenze.

Il Cartier Santos Demoiselle è un modello descatalogato con un valore stimato tra i 4.000 e i 6.000 euro.

Del Páramo Vintage Joyas si distingue per la selezione di pezzi con storia e per l’attenzione al dettaglio.

Lamine Yamal ha mostrato interesse per la relojería di alto livello, avendo indossato modelli di Rolex, Audemars Piguet e Patek Philippe.